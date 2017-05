Okusi Vipavske - festival z razgledom (in rujno kapljico)

Festival vina in kulinarike na Zemonu

17. maj 2017 ob 08:31

Vipava - MMC RTV SLO

V nedeljo in ponedeljek se je na idilični lokaciji dvorca Zemono odvil vinsko-kulinarični festival z verjetno najlepšim razgledom - Okusi Vipavske, ki s pogledom na pozelenelo dolino postavljajo na ogled (in pokušino) presek najboljšega, kar Vipavska premore.

V praksi to pomeni vrhunske vinarje, od Batiča in Burje, od Sutorja do Tilie, ki so točili vina s poudarkom na avtohtonih sortah. Tako smo začeli pri Štoklju s penino iz pinele in nadaljevali z njegovim rozejem, še sveže ovenčanim s srebrno medaljo s svetovnega ocenjevanja v Franciji, nadaljevali pa s primerjavo zelenov vipavskih ekoloških težkokategornikov Guerile, Burje in Pasjega repa.

Tem so povsem dostojno konkurirali primerki te sveže, zeliščne, mineralne vipavske sorte Bizjaka in Sakside, medtem ko sta redkejšo klarnico ponujala v pokušino Mansus in Cigoj.

Pri slednjem, prav tako kot po vinih znanem po svojih mesninah, smo se podložili z izjemnim lardom iz mangulice, nato pa vinski krog nadaljevali s pokušino belih zvrsti s poudarkom na vipavskih sortah, pri katerih velja izpostaviti Guerilin Retro (zelen, pinela, rebula, malvazija), jebačin Pasjega repa (zelen, malvazija, rebula) in Krapežev lapor belo (pinela, rebula, chardonnay), je pa res, da Burja tokrat ni imel s seboj svojega belega, Batič pa ne svojega Angela.

Pri rdečih vinih je tokrat potekala interna vipavska bitka za najbolj všečen merlot in na merlotu temelječo zvrst. Tu velja izpostaviti Krapeža (s seboj je imel merlot), tresso rdečo Svetega Martina (zvrst barbere, merlota in sušene barbere), Ussaiev merlot, Štokljevo rdečo planto (berbera, merlot) in Sutorjevo rdeče (merlot z dodatkom cabernet sauvignona), medtem ko z modrim pinotom navdušujeta Burja in Pasji rep.

Na delavnici ocvrte pice in jote

Okuse Vipavske oba dneva spremlja vipavska tržnica z lokalnimi izdelki, od ovčjih sirov do klobas, od marmelad z dodatkom vina do zeliščnih čajev, delavnice pa so bile letos na temo peke kruha iz kislega kvasnega nastavka (Andrej Gerželj in Mitja Ilc), kuhe jote iz repe tropinke (Klemen Košir) in neapeljske kuhinje z ocvrtimi picami (Cristiano Piccirillo) v prvem planu.

Na tej točki morda velja predlagati razmislek, ali ne bi bilo bolj smotrno vsaj del delavnic nameniti vinskemu izobraževanju obiskovalcev ali poskrbeti za kako vodeno degustacijo - gneča na letošnji izvedbi Okusov Vipavske priča, da festival pod okriljem ene bolj aktivnih razvojnih agencij, ajdovskega ROD-a, živi, zdaj je čas, da še zraste v smislu strokovnosti.

Vipavski gostinci z gosti

Če je nekatere v preteklih letih zmotilo, da je bil festival na prvi dan, v nedeljo, ko ga obišče širša javnost (v ponedeljek gneča sicer ni nič manjša, je pa takrat prisotnih opazno več gostincev, sommelierov in kolegov vinarjev) kulinarično osiromašen, so organizatorji in dvorec Zemono to zdaj rešili z gostujočimi kuharji in prigrizki na bone.

Drugi dan tovrstnih težav ni, saj se vinarjem v glavni dvorani pridružijo izbrani gostinci, ki všečno spajajo vino kolega ob strani s svojimi kulinaričnimi miniaturami. Poudarek je na vipavskih in kraških gostincih (Saksida, Ošterija Žogica, hotel St. Daniel, Špacapanova hiša ...), a so jim nekateri kolegi z drugih koncev Slovenije, kot sta gorenjska Vila Podvin in Triglav 1906, več kot dostojno konkurirali.



Kam naprej?

Ali bo festival strogo lokalen ali pa se bo odmikal od imena s tujimi gosti, je zdaj odvisno od tega, kakšno vizijo ima za prihodnje izdaje. Glede nato, da si je redne goste že nabral, pa bi bilo vseeno verjetno bolj smiselno, če bi se odločili za strožje, ožje kriterije, saj ima Vipavska dolina več kot dovolj prvovrstnih ponudnikov, da bi z več povezovanja lahko cel festival zgradili samo na njih - tu imam poleg gostitelja, Gostilne pri Lojzetu (Zemono) v mislih restavracije, kot so Majerija, DAM, Pikol, Žeja ... pa še Cejkotovo domačijo, Faladur, Arkade-Cigoj ...

Vipavska se je s članki v glavnih tujih publikacijah in z najvišjimi svetovnimi priznanji za tamkajšnje vinarje že vpisala na svetovni zemljevid. Zdaj je čas, da jo ponosno predstavimo še domačim obiskovalcem.

Kaja Sajovic