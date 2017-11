Foto: Življenje na beloruskem podeželju - kjer tradicija še živi

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Ženica obeša perilo v vasi Daniloviči. Foto: Reuters Obred v čast poganskemu božanstvu Jurji je preživel sovjetsko obdobje. Foto: Reuters Dodaj v

Vaščani podeželja ne bi zamenjali za mesto

25. november 2017 ob 09:42

Minsk - MMC RTV SLO, Reuters

Le nekaj ur vožnje iz beloruske prestolnice Minsk prebivalci na podeželju še vedno živijo kot nekoč in v skladu z naravo - poljščine sadijo, žanjejo in jih vlagajo z upoštevanjem sezone in starodavnih ljudskih tradicij v tej "zadnji evropski diktaturi", kot zahodni mediji radi označujejo Belorusijo.

Skoraj 80 odstotkov 9,5 milijona prebivalcev te nekdanje sovjetske države sicer danes živi v mestih, ostali pa kljub težkemu življenju na kmetih še vedno prisegajo na podeželsko idilo.

"Smo daleč od civilizacije - in to je dobra stvar. Tu se počutim lagodno," je za Reuters povedal 41-letni Vladimir Krivenčik, ki v svoji rojstni vasi Hrapkovo, nedaleč od meje z Ukrajino, živi z ženo in otroki. "Preživljamo se zahvaljujoč temu kosu zemlje. Greš v Minsk za pol dneva, pa že dobiš glavobol in hočeš domov," pravi Krivenčik, ki je zaposlen kot nadzornik v kašči, dodaten zaslužek pa mu predstavljata vzreja prašičev in lov.

Večina vaščanov prideljuje lastne poljščine na njivah, nedaleč od svojih enonadstropnih koč, ki jih pogosto še vedno obdelujejo ročno in s konji. Za 75-letno Ekaterino Pančenjo je največja sprememba, ki jo opaža, da so se mladi polenili. "Včasih otroci niso hodili ven žurati. Delali so na njivi ali pa so prenašali snope žita v mlin," se spominja.

Ohranili so se poganski običaji

Pančenja pravi, da jo je pogled na "avtomobile, hrup in umazanijo" ter meščane, kako stojijo v vrsti za špecerijo, odvrnil, da bi zapustila svojo vasico Pogost. "Vse postorim sama - nahranim živino v hlevu in kokoši na dvorišču ter vložim vso zelenjavo. Blizu imam reko in gozd, tako, da poleti nabiram gobe in jagodičevje. Ne, nikdar se ne bom preselila v mesto," zatrdi.

Pančenja je tudi vešča v lokalnih ljudskih tradicijah, kot so vezenje, zborovsko petje "a kapela" in starodavni poganski obredi, ki so preživeli sovjetsko dobo. Tako se denimo vaščani maja še vedno poklanjajo poganskemu božanstvu Jurji, ko se oblečejo v narodne noše in Jurji prinašajo v upanju na dobro žetev darove v obliki živopisanih trakov. "Vso svojo moč vlagam v to, da bi ohranila te obrede in pesmi, ki spravijo vsakogar v jok, da bi jih prenesla na mlade," pravi priletnica.

Mimogrede, Belorusija, relativno zaprta država, na čelu katere je zadnjih 22 let Aleksander Lukašenko, ki celo sam svojo politiko označuje kot avtoritarno in je kot edini poslanec glasoval proti odcepitvi Belorusije od Sovjetske zveze, se v zadnjem času odpira Evropi in je v ta namen februarja 80 državam tudi odpravila vizume.

