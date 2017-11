200 domačih in tujih vinarjev se predstavlja na festivalu vseh festivalov

20. slovenski vinski festival

17. november 2017 ob 11:08

Ljubljana - MMC RTV SLO

Slovenski festival vin, ki bo potekal od 17. do 18. novembra, je ob svojem 20. jubileju v Ljubljani združil prek 200 vinarjev iz Slovenije in sveta.

Na Festivalu vseh festivalov gostujejo tudi številne druge, sorodne vinske prireditve iz cele Slovenije, ki ponazarjajo 20 let vinskih prireditev v Sloveniji.

Letošnji festival je sestavljen iz treh delov: na osrednjem delu se predstavljajo vinarji, ki so se v preteklih letih najpogosteje udeleževali festivala; v okviru partnerskih salonov se predstavljajo sorodne vinske prireditve iz vse Slovenije; v okviru salonov partnerskih držav pa tuji vinarji iz okolice. Tako letos ni bilo klasičnega razpisa za prijavo na festival. Na osrednji del so vinarje povabili z osebnimi vabili, na druga dva dela pa so bili povabljeni prek posameznega partnerskega organizatorja ali prek institucij vabljenih držav.

Na jubilejnem festivalu vin, ki poteka v hotelih Grand hotel Union in hotel Slon, lahko poleg vinarjev v Veliki unionski dvorani obiščete naslednje salone:

- Salon Mabat (GH Union - petek in sobota);

- Salon Lidl (GH Union - petek in sobota);

- Salon tujih vin (hotel Slon - petek in sobota);

- Salon penečih se vin Ljubljana in Zagreb (GH Union - petek);

- Salon Brda - dežela opojnih trenutkov (hotel Slon - petek);

- Salon Okusi Vipavske (hotel Slon - petek);

- Salon Festival malvazije in Slovenska Istra (hotel Slon - petek);

- Salon Sauvignon (hotel Slon - sobota);

- Salon modre frankinje (hotel Slon - sobota);

- Salon terana in kraškega pršuta (hotel Slon - sobota);

- Salon nogometnih vinskih reprezentanc Evrope (GH Union – sobota).

D. S.