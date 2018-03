Adria Airways vzpostavlja sedem novih neposrednih letalskih povezav

Slovenijo bodo povezali z večjimi evropskimi mesti in Balkanom

25. marec 2018 ob 15:53

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Letalska družba Adria Airways bo vzpostavila sedem novih neposrednih letalskih povezav. Danes so odprli povezavo z glavnim mestom Bolgarije, sledilo pa bo še odprtje povezav z Bukarešto, Ženevo, Hamburgom, Düsseldorfom, Dubrovnikom in Bračem.

Holger Kowarsch, ki je položaj direktorja podjetja Adria Airways prevzel februarja letos, je prepričan, da so nove letalske povezave z večjimi evropskimi mesti in Balkanom za razvoj Slovenije zelo pomembne. Podobnega mnenja je tudi poslovni direktor družbe Fraport Slovenija Zmago Skobir, ki upravlja z ljubljanskim letališčem. Skobir poudarja, da je vsaka nova linija zelo dobrodošla - tako za potnike kot za letališče.

Današnje odprtje letalske povezave s Sofijo, glavnim mestom Bolgarije, so proslavili s krajšo slovesnostjo. "Za gospodarstvo, zlasti za turizem je dobra povezanost Slovenije z ostalim svetom ključna," je na proslavi na ljubljanskem letališču izpostavil minister za infrastrukturo Peter Gašperšič.

S številom potnikov so zadovoljni

Leti med Ljubljano in Sofijo se bodo odvijali trikrat tedensko, Kowarsch pa je s polnjenjem letat na novejših linijah za zdaj zelo zadovoljen.

Podrobnosti ni želel razkriti, je pa dejal, da beležijo dvoštevilčno rast. Znano je, da je Adria lani prepeljala več kot 1,2 milijona potnikov, kar je za deset odstotkov več kot leta 2016. "Vesel sem, da smo z letališčem uspeli zgraditi dober dialog in odlično sodelovanje ter da skupaj ustvarjamo možnosti za rast in razvoj," je še dejal Kowarsch, ki je prepričan, da bodo s skupaj našli tudi načine za konkuriranja letališčem v Trstu, Benetkah, Zagrebu in Celovcu.

Kot so sporočili iz Adrie, bodo v Hamburg leteli štirikrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih, četrtkih, petkih in nedeljah. V Ženevo bo Adria letela ob ponedeljkih, torkih in četrtkih, v Bukarešto pa štirikrat tedensko ob ponedeljkih, torkih, četrtkih in v nedeljo.

Letala Adrie Airways bodo Ljubljano povezala še s hrvaškim Dubrovnikom, in sicer dvakrat tedensko ob sredah in petkih od 28. aprila naprej. Na hrvaški otok Brač bodo letala poletela dvakrat tedensko ob sredah in sobotah od 28. aprila naprej, v Düsseldorf pa bodo leteli štirikrat na teden in sicer od 2. aprila dalje.

Načrtujejo razširitev mreže povezav

Adria Airways načrtuje, da bo svojo mrežo po Evropi v prihodnje še razširila. "Smo mali letalski prevoznik, zato moramo rasti in krepiti naše poslovanje ter izboljšati povezljivost," je dejal Kowarsch. Dodal je še, da letos floti dodajajo tri nova letala, zato se je močno povečalo tudi število zaposlenih.

Skopir je pojasnil, da se ob odprtju novih povezav na letališču zavedajo, da je njihova naloga slediti rasti prometa. Prav zaradi tega intenzivno delajo na širitvi in nadgradnji lastne infrastrukture. Na letališču upajo, da bodo letos dobili gradbeno dovoljenje za gradnjo novega terminala, ki ga želijo dokončati do leta 2020.

Minister Gašperšič je na odprtju povezave spregovoril tudi o dejstvu, da Adria ni več v slovenskih rokah. Izpostavil je, da jo Slovenci še vedno doživljamo kot svojega nacionalnega prevoznika, zato je zelo pomembno, da je njeno poslovanje uspešno. Povečati želijo število potnikov, prav tako pa želijo v prihodnje ljubljansko letališče povezati tudi z žalezniškim omrežjem.

K. Ši.