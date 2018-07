Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.8 od 24 glasov Ocenite to novico! V Beli krajini bo zdaj poleg dejavnosti ob Kolpi zagotovo več ljudi pritegnilo tudi kolesarjenje. Foto: Pixabay Sorodne novice Poletje ob Kolpi: turistov naj ne bi bilo manj Dodaj v

Bela krajina zdaj še prijaznejša do kolesarjev

Nova kolesa in asfaltiran odsek

10. julij 2018 ob 14:39

Metlika - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

V Beli krajini je letošnja turistična ponudba bogatejša za izposojo električnih koles ob reki Kolpi, za kolesarje pa je pomembna pridobitev tudi asfalt na še zadnjem trikilometrskem odseku državne ceste ob Kolpi.

Državna direkcija za infrastrukturo je letos asfaltirala zadnji tri kilometre dolg odsek regionalne ceste ob reki Kolpi med Starim trgom in Špeharji, zato turistični delavci zdaj pričakujejo še večji obisk kolesarjev.

Da pa bo to območje dosegljivo tudi manj zmogljivim kolesarjem, so občina Metlika, podjetje Gostinstvo Turizem Bela krajina in Krajinski park Kolpa v okviru projekta Kolpa E bike kupili 25 električnih koles, ki si jih obiskovalci lahko izposodijo v Metliki, Adlešičih, Vinici in Starem trgu ob Kolpi.

"Kolesa se lahko izposodijo na enem mestu in se odložijo na drugem. Torej oba partnerja bosta skrbela za to, da bodo na voljo tam, kjer jih uporabniki potrebujejo," je za Radio Slovenija pojasnila Tončka Jankovič iz Krajinskega parka Kolpa.

Novost se je na tem območju že dobro prijela, med drugim tudi zaradi ugodnih cen najema, projekt pa bodo v prihodnje še razširili, dodaja Jankovičeva. "Poleg koles bo od Starega trga in vse do Metlike ob Kolpi vzpostavljenih šest polnilnih mest za električna vozila."

V Beli krajini prisegajo na trajnostni in zeleni turizem s čim manj vplivi na okolje. Radi bi bili pripravljeni na obiskovalce, ki bodo območje ob reki Kolpi, ki velja za najdaljšo slovensko plažo, obiskali z električnimi avtomobili.

P. B., Jože Žura (Radio Slovenija)