Benetke bodo otežile obisk turistom, ki se ne znajo lepo vesti

Lahko dobijo tudi prepoved vstopa v mesto

13. julij 2018 ob 17:10

Benetke - MMC RTV SLO, STA

Italijansko mesto še dodatno zaostruje pravila za turiste, ki se v Benetkah ne znajo vesti. Tiste z najslabšim vedenjem lahko doleti tudi to, da jim oblasti nikoli več ne bodo dovolile vstopa.

Občinska uprava Benetk je sporočila, da se bodo tisti, ki bodo v njihovem mestu urinirali na prostem, z mostov skakali v vodo ali si na tleh privoščili piknik, morali od mesta za vedno posloviti, saj jim v prihodnje ne bodo več dovolili vstopa. Ob tem povzemajo ukrepe, ki so doslej v Italiji veljali za huligane, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Z ukrepom bi med drugim radi preprečili, da bi turisti s prehranjevanjem na mostovih ali stopnicah cerkva onesnaževali to močno oblegano mesto na vodi.

Poleg tega se bodo morali gostinski lokali zavezati k čiščenju ostankov hrane, prtičkov, pločevink in cigaretnih ogorkov po beneških ulicah, med 19. in 8. uro pa bo veljala prepoved uživanja alkohola zunaj lokalov. Hkrati bodo prepovedali vsa slavja, ki bodo motila javnost, kot primer tega pa navajajo fantovščine in dekliščine.

Akcija se v mestu začne že s soboto, 14. julija. Na Trgu sv. Marka bodo prisotni pomočniki, ki bodo o tem obveščali turiste in hkrati skrbeli za korektno vedenje in čistočo.

P. B.