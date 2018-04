Benetke: Ločene sprehajalne poti za turiste in domačine

Gneča na začetku turistične sezone je neznosna

29. april 2018 ob 11:24

Benetke - MMC RTV SLO

Turistični biser na severu Jadrana - Benetke - vsako leto obišče več kot 30 milijonov turistov. Oblasti so se zaradi velikega navala obiskovalcev odločile za izredne ukrepe - poti, po katerih se sprehajajo turisti, bodo ločili od tistih za domačine.

Življenje v Benetkah na začetku poletne turistične sezone pogosto postane neznosno. Domačini zaradi nepopisne gneče neradi zapuščajo svoje domove, velike množice obiskovalcev pa se zbirajo predvsem ob pomembnih turističnih znamenitostih. Na udaru je Trg sv. Marka, ki je najbolj obiskan trg na svetu, in most Rialto, ki je tako rekoč simbol za italijansko vodno mesto.

Ločene sprehajalne poti

Mestne oblasti so se zato odločile, da bodo turistične poti ustrezno označile in tako preprečile, da bi obiskovalci Benetk zahajali v druge dele mesta, ki se ne morejo pohvaliti z nobeno od znamenitosti.

Na tak način želijo v prvi vrsti zaščititi domačine in jim omogočiti normalno življenje, takšna poteza pa je, po besedah beneškega župana Luigija Brugnara nujna tudi za zaščito ozkih, edinstvenih beneških uličic, ki jih turisti napolnijo do zadnjega kotička.

"S tem ukrepom bomo domačinom zagotovili zagotovili varnost in normalno življenje," je še povedal župan. Dodal je, da so Benetke prvo italijansko mesto, ki se je odločilo za takšne ukrepe. Seveda pa poti za domačine in turiste ne bodo ločene skozi celotno leto. Župan je poudaril, da je to le "eksperiment v času poletne turistične sezone", ki ga bodo, če bodo z njim dosegli želene učinke, ponovili.

Težave prebivalcev

Domačini vse bolj zapuščajo mesto, ki postaja za njih predrago, zlasti zaradi vse višjih najemnin stanovanj, ki jih lastniki namenjajo turistom, ne pa tamkajšnjim prebivalcem. Tam jih živi le še okoli 55.000. Leta 2017 so izbruhnili tudi protesti Benečanov zaradi problematike množičnega turizma

K. Ši.