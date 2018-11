Bo otok Vis razglašen za najlepšo evropsko filmsko lokacijo?

Hrvaški otok se je znašel med kandidati

8. november 2018 ob 18:32

Zagreb - MMC RTV SLO, STA

Hrvaški otok Vis, na katerem so lani snemali drugi del filma Mamma Mia, se je uvrstil med kandidate za letošnjo nagrado za najlepšo evropsko filmsko lokacijo – European Film Location Award.

Nagrado, ki je lani pripadla nemškemu mestu Görlitz, kjer so snemali film Grand Budapest hotel režiserja Wesa Andersona, letos podeljujejo drugič.

"Uspeh prvega izbora nagrade za najlepšo filmsko lokacijo nas je spodbudil, da smo se odločili nagrado podeljevati letno. Letos je v izboru zanjo 12 prečudovitih lokacij, ki so imele pomembno vlogo v filmih in televizijskih serijah, snemanih v letu 2017,"

pravi Truls Kontny, predsednik združenja EUFCN, ki organizira podelitev nagrade.

Kot piše na spletni strani Cineuropa, ki sodeluje pri podeljevanju naslova najlepše filmske lokacije, je Vis eden najlepših jadranskih otokov. Od 50. do konca 80. let preteklega stoletja je bil kot vojaška baza zaprt za tujce, zaradi česar je tudi ohranil svojo avtentičnost. Kot še piše, ima Vis ključno vlogo v nadaljevanju filma Mamma Mia, ki ga je navdihnila glasba švedske skupine Abba. V filmu predstavlja izmišljeni otok Kalokairi, ki je predstavljen kot rajski otok.

Poleg otoka Vis se za nagrado borijo še španska puščava Tabernas, kjer so snemali film The Sisters Brothers, staro mestno jedro avstrijskega Innsbrucka (Tiger Zinda Hai), finančna četrt v Frankfurtu (Bad Banks), grški otok Krf (Durrellovi), italijansko jezero Carezza (La ragazza nella nebbia) in malteška trdnjava Svetega Elma – Nacionalni vojni muzej v Valletti (Umor na Orient Expressu).

Za nagrado se potegujejo še dolina Calanchi in mesto Bagnoregio v pokrajini Viterbo v Italiji (Lazzaro felice), bruseljski Hotel Metropole (The Happy Prince), Narodni park Teide (Yucatan), dunajski Michaelerplatz (Rdeči vrabec) in stena Preikestolen na Norveškem (Misija: Nemogoče - Izpad).

K. Ši.