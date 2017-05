Bohinj v znamenju številnih novih projektov

Uspeli pridobiti tudi evropska sredstva

30. maj 2017 ob 21:58

V Bohinju v teh dneh poteka Mednarodni festival alpskega cvetja, ki zadnjih 11 let predstavlja uvod v glavno poletno sezono, v kateri bodo letos turistom pripravili precej novosti, med drugim tudi razpršeni hotel.

Po lanskem uspešnem poletju niso spali na lovorikah, ampak so se lotili številnih novih projektov, za katere jim je, pravi predsednik sveta zavoda Turizem Bohinj Bojan Traven, uspelo pridobiti tudi evropska sredstva.

Tako bodo med drugim uredili 80 kilometrov pohodniških poti, Ukanc spremenili v Zlatorogovo deželo, pripravili pa so tudi katalog urbanega pohištva.

Zaradi znanih težav z nekaterimi lastniki hotelov so se odločili v prihodnje bolj nasloniti tudi na manjše ponudnike namestitev v Ukancu, kjer bodo posamezne ponudnike odličnih apartmajev in sob združevali v tako imenovani razpršeni hotel z recepcijo in ponudbo hrane.

Bohinj letos vstopa tudi v eminentno družbo omrežja alpskih biserov, v katerega je vključenih 28 občin iz petih držav, od slovenskih za zdaj le Bled. In v tem omrežju želi Bohinj igrati aktivno vlogo. V ta namen se bodo lotili tudi inovativne kategorizacije ponudnikov turističnih namestitev, ki bo temeljila v prvi vrsti na ponudbi doživetij, skrbi za okolje in drugih dejavnikov, nujnih za razvoj zelenega butičnega turizma.

