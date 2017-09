Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Aleš Kristančič pravi, da je vino nujno treba piti najmanj v paru. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Briška klet Movia znova med najboljšimi na svetu

Nova lestvica revije Wine & Spirits

21. september 2017 ob 20:21

Los Angeles - MMC RTV SLO

Ena najvplivnejših vinskih revij na svetu, ameriški Wine & Spirits Magazine, je briško vinsko klet Movia znova uvrstila med sto najboljših vinskih kleti na svetu.

Movio na ta seznam uvrščajo že vse od leta 2007 razen lani, ko so v izbor stotih najboljših uvrstili briško klet Kabaj. Prvi mož Kleti Movia je Aleš Kristančič. Kot smo zapisali ob intervjuju s Kristančičem na naših straneh, je eden tistih, ki ga častijo kot utelešenje vinskega božanstva in odprtih oči vsrkavajo njegove strastne, doživete litanije o usedlinah in luninih menah.

Tako je tudi z njegovo Movio – za številne je recimo veliko rdeče (šest let v hrastovih sodih zorjena zvrst merlota, modrega pinota in cabarnet sauvignona), katerega cena se giblje okoli petdesetaka, še vedno znak ultimativnega prestiža, spet drugi v vinskem poslu ti bodo razlagali, kako se je Movia že davno prodala, tretji ga častijo kot umetnika in čarodeja.

