Černobil želi z odprtjem hostla privabiti več turistov

Objekt zdaj lahko sprejme 50 gostov

8. junij 2017 ob 11:59

Ukrajinska vlada je znotraj kontaminiranega območja v Černobilu odprla hostel, s čimer so turistom omogočili raziskovanje žarišča največje jedrske katastrofe v zgodovini človeštva.

Hostel, ki stoji približno petnajst kilometrov od jedrske elektrarne Černobil, ima zdaj petdeset ležišč.

"Načrtujemo, da bomo kmalu lahko nastanili 102 človeka," je dejala predstavnica hostla Svetlana Griščenko. Prvi gostje v novo odprtem hostlu so bili turisti iz ZDA, Nove Zelandije

in Danske.

Ukrajinska vlada tako turistom omogoča kratkotrajne obiske kontaminiranega območja, ki je še vedno neprimerno za prebivanje.

Jedrska eksplozija v černobilski elektrarni leta 1986 je povzročila oblak radioaktivnih delcev, ki so se razširili po vzhodni Evropi. Za preprečitev nadaljnje kontaminacije so nad uničenim reaktorjem zgradili betonski sarkofag, ki so ga lani dodatno utrdili z jekleno kupolo.

A. P. J.