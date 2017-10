"Domača naloga" Slovenije: kako enodnevne in tranzitne goste spremeniti v turiste?

Prenos kolesarske dirke po Sloveniji si je ogledalo 113 milijonov ljudi

Slovenija je lani s turizmom zaslužila 2,3 milijarde evrov, a skoraj dve tretjini so predstavljali enodnevni in tranzitni gosti. Poleg tega več kot polovica turistov pride k nam le v štirih poletnih mesecih.

"Prostora za rast turizma je še dovolj, vendar zunaj poletne sezone, v kateri turisti ustvarijo 52 odstotkov vseh nočitev. Nadaljnja rast mora potekati v preostalih mesecih in čas je, da dvignemo krila," je dejala direktorica Slovenske turistične organizacije (STO) Maja Pak na Dnevih slovenskega turizma (DST) v Planici. Dodala je: "Slovenski turizem ima v zadnjem obdobju lepe rezultate. Lani smo presegli mejo 11 milijonov nočitev in letos so te številke še boljše." Še bolj po njenih besedah veseli dejstvo, da se je vrednost izvoza potovanj v letošnjem letu do avgusta povečala za dobrih 10 odstotkov.

Osrednja Slovenija ustvari najmanj nočitev

Od štirih makrodestinacij, ki jih opredeljuje nova strategija trajnostne rasti slovenskega turizma - alpska, termalno-panonska, mediteranska ter osrednja Slovenija z Ljubljano - je najbolj sezonska alpska. Geografsko gledano pa okoli 30 odstotkov nočitev gostita alpska in termalno-panonska regija, sledi mediteranska s 25 odstotki nočitev, okoli 15 odstotkov pa jih ustvari osrednja Slovenija.

"Lani smo s turizmom zaslužili 2,3 milijarde evrov. Od tega 63 odstotkov v strukturi priliva predstavljajo enodnevni in tranzitni gosti, katerih potrošnja pa je v zadnjem času precej upadla," je poudarila Pakova. Skoraj 40 odstotkov prihodkov so prinesli turisti, torej tisti, ki so pri nas tudi prenočili, katerih potrošnja pa stagnira."Izziv je torej spreobrniti enodnevne in tranzitne goste v turiste ter pri vseh povečati potrošnjo," je povzela direktorica STO. Na to opozarja tudi dejstvo, da je prihodek na razpoložljivo hotelsko sobo lani pri nas znašal skoraj 40 odstotkov manj od povprečja v regiji.

Turistično leto ima 365 dni

Slovenija ima torej še prostor za rast in razvoj tako v obsegu - število prihodov turistov na prebivalca je v povprečju regije - še več pa v finančnem smislu. "Bistvo je oblikovanje produktov za 356 dni, za vse letne čase, zunaj glavnih turističnih destinacij in z višjo dodano vrednostjo," je poudarila Pakova.

Z novimi makrodestinacijami sicer slovenski turizem cilja na bolj jasno in učinkovitejšo komunikacijo ponudbe države. Ta model namreč kaže konkurenčno prednost Slovenije v geografskih značilnostih ter s tem pomaga turistu odločiti se, kam iti. Jasno opredeljuje tudi tipične produkte vsake regije - na primer doživetja na prostem za alpsko ali zdravje za termalno-panonsko regijo.

Še en cilj nadgradnje organizacije slovenskega turizma z makroregijami je krepitev povezav med lokalnimi turističnimi organizacijami in STO. "Definiranih je 34 vodilnih destinacij, ki imajo znanega nosilca - organizacijo - in ta je naš nosilni partner," je pojasnila Pakova. 34 vodilnih destinacij, ki so razporejene po vseh makroregijah, ustvari 97,8 odstotka vseh turističnih prenočitev.

Pakova je sicer poudarila še, da bo v destinacijah bistven premik od promocije in organizacije dogodkov k upravljanju destinacij.

V Slovenijo prišlo 900 novinarjev

Vlaganja v promocijo slovenskega turizma sicer kažejo pomembne rezultate. V Zeleno shemo slovenskega turizma je vključenih 40 destinacij in ponudnikov. V zadnjem letu se je STO skupaj s turističnim gospodarstvom predstavila v 30 državah sveta, še posebej je izstopalo partnerstvo s turistično borzo ITB Berlin ter predstavitvi v ZDA in v Moskvi.

V zadnjih dveh letih je STO gostila skoraj 900 tujih novinarjev in drugih (medijskih) vplivnežev. Prenos kolesarske dirke po Sloveniji si je na televiziji Eurosport ogledalo 113 milijonov gledalcev, z digitalno kampanjo Make New Memories pa je STO dosegla 70 milijonov posameznikov. Prenovljeni osrednji turistični spletni portal je od lansiranja lanskega decembra obiskalo 1,75 milijona novih uporabnikov.

V prihodnje bo sicer največji del promocije usmerjen na italijanski, avstrijski, nemški, britanski, francoski in ruski trg, ki skupaj prinesejo polovico vseh turističnih prenočitev v Sloveniji.

