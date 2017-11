Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Pod predorom se lahko z vlakom peljejo tako posamezniki kot vozila. Foto: Reuters Sorodne novice Pod Rokavskim prelivom obstal vlak - na stotine ljudi evakuiranih Dodaj v

Družba Eurotunnel gleda v čas po brexitu - postala je Getlink

Skozi Rokavski preliv še naprej le z vlakom

21. november 2017 ob 11:32

Francosko podjetje Eurotunnel, ki upravlja predor pod Rokavskim prelivom, se je na pobrexitovsko obdobje pripravilo s spremembo imena. Po novem je znana kot Getlink.

Iz podjetja so sporočili, da so namenoma izbrali "ime, ki zveni zelo anglosaksonsko", saj nameravajo v prihodnosti razširiti svoje poslovanje, da ne bo obsegalo več le upravljanja predora, ki povezuje Francijo in Veliko Britanijo.

Ime si je sicer spremenilo le podjetje, potniki, ki se bodo želeli popeljati skozi predor, bodo še vedno lahko rezervirali vstopnice za storitev, ki se imenuje enako kot do zdaj - Eurotunnel Le Shuttle. Da bi bila zmeda še večja, Eurotunnel ozioma po novem Getlink upravlja le tiste vlake med Calaisem in Folkestonom, ki prevažajo osebna in tovorna vozila. Posamezniki, ki želijo na Otok ali z njega priti brez vozila, pa morajo kupiti vozovnice za vlake, imenovane Eurostar. Ti niso v domeni omenjenega podjetja.

Pri Getlinku upravljajo tudi tovorni železniški promet skozi Rokavski preliv, kar imenujejo Europorte, in ElecLink, ki naj bi povezal francosko in britansko električno omrežje, piše Guardian. Zaradi preprečevanja monopola pa so se morali odpovedati trajekti povezavi med Francijo in Veliko Britanijo. Koncesijo za upravljanje predora pod Rokavskim prelivom imajo do leta 2086.

Podjetje je imelo med letoma 1994 in 2000 zaradi slabih poslovnih odločitev veliko izgubo, v zadnjem času pa sta na njihovo poslovanje vplivala tudi begunska kriza in izstop Velike Britanije iz Evropske unije.

