Emirati morajo zaradi Trumpovega odloka menjati pilote in stevardese

Trumpova prepoved bi lahko škodila ameriškemu turizmu

1. februar 2017 ob 13:09

New York/Dubaj - MMC RTV SLO/Reuters

Čeprav Združeni arabski emirati niso na seznamu držav, katerih prebivalci imajo po Trumpovem odloku prepoved vstopa v ZDA, pa ima njihova letalska družba Emirates zaradi spornega odloka vseeno precej težav in je zdaj prisiljena zamenjati nekatere svoje pilote in kabinsko osebje na letih v ZDA.

Letalska družba s sedežem v Dubaju, ki ima dnevno 11 poletov v ZDA in velja za eno najboljših na svetu, je "izvedla nujne prilagoditve naših posadk, da bi izpolnila zadnje zahteve", je povedala predstavnica Emiratov za Reuters.

Trump je z izvršnim odlokom začasno prepovedal vstop v ZDA državljanom Irana, Iraka, Libije, Somalije, Sudana, Sirije in Jemna. Prepoved se nanaša tudi na pilote in stevardese iz omenjenih sedmih držav, čeprav vsi člani kabinskega osebja, ki niso ameriški državljani, že zdaj potrebujejo posebni vizum za vstop v ZDA. Družba Emirates sicer pravi, da kakšnih večjih težav zaradi prepovedi vseeno ne bodo imeli, saj letalska družba zaposluje 23.000 stevardov in stevardes ter okoli 4.000 pilotov z vsega sveta.

Odlok povzročil obilico zmede

Kot je v ponedeljek sporočilo Mednarodno združenje za zračni transport (IATA), ki zastopa 265 letalskih družb, je bil odlok izdan brez vnaprejšnje koordinacije ali opozorila, zaradi česar že nekaj dni med potniki in tudi med letalskimi družbami vlada veliko zmede in nejasnosti. "Poleg tega je odlok naložil letalskim družbam dodatno breme, saj morajo izpolnjevati nejasne zahteve, one so tudi tiste, ki nosijo stroške implementacije odloka, poleg tega pa jim preti kazen, če odloka ne izpolnjujejo," je zapisala IATA v izjavi in za v bodoče pozvala k več jasnosti in vnaprejšnjim opozorilom.

Trump se je na Twitterju branil, da če bi prepoved napovedali teden dni vnaprej, bi "zlobneži" v tem tednu "pridrveli v našo državo". "Tam zunaj je veliko slabih tipov!"

Bo trpel ameriški turizem?

Medtem pa Svetovna turistična organizacija (UNWTO) opozarja, da bi Trumpova prepoved lahko negativno vplivala tudi na turizem v ZDA. "Poleg neposrednega vpliva bo podoba države, ki na tako sovražen način uvaja prepoved potovanj, prav gotovo očrnjena, s tem pa ZDA tvegajo, da bodo turisti z vsega sveta dvakrat premislili, preden bodo za svojo popotniško destinacijo izbrali Ameriko," opozarja generalni sekretar UNWTO-ja Taleb Rifai.

Nastale razmere zdaj skuša izkoristiti predvsem Azija, ki si obeta močnejših turističnih in izobraževalnih povezav z muslimani, ki jih skrbi ameriška prepoved. In čeprav Trumpova administracija trdi, da je namen začasne, trimesečne prepovedi zaščititi ameriške državljane, Rifai meni, da bodo ZDA in svet zaradi prepovedi samo še bolj ogrožene. "Globalni izzivi terjajo globalne rešitve, varnostni izzivi, s katerimi se soočamo danes, pa nas ne bi smeli gnati v gradnjo novih zidov - nasprotno, izolacija in slepa diskriminatorna dejanja ne bodo vodila v več varnosti, ampak v vse več napetosti in groženj," svari.

Naj Bela hiša ponovno razmisli o prepovedi, pa poziva tudi Svetovni potovalni in turistični svet (WTTC), ki pravi, da je od turističnega sektorja odvisen vsakdanji kruh na milijone ljudi po vsem svetu. "ZDA so v preteklosti že trpele zaradi podobnih izolacionističnih politik. Trumpovo administracijo pozivamo, naj še enkrat razmisli o tej prepovedi," je v izjavi za javnost dejal predsednik in izvršni direktor WTTC-ja David Scowsill.

Po ocenah WTTC-ja je turistična industrija leta 2015 predstavljala 2,7 odstotka ameriškega BDP-ja.

K. S.