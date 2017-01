Večina podjetij Trumpovih sprememb ne komentira, nekatera pa so že zaskrbljena

Uber napovedal podporo svojim voznikom

30. januar 2017 ob 10:13

Ameriška podjetja so ob prvih potezah novega predsednika precej zadržana, ob zadnji napovedi o omejitvi in prepovedi priseljevanja pa je skupina podjetij s Starbucksom, Googlom, Teslo in Uberjem na čelu izrazila zaskrbljenost nad potezo in prizadetim napovedala podporo.

Starbucks po besedah direktorja Howarda Schultza načrtuje, da bo v prihodnjih petih letih po svetu zaposlil 10.000 beguncev. V pismu zaposlenim je izrazil "zmedo, presenečenje in nasprotovanje" ob Trumpovem odloku in jim zagotovil, da v podjetju ne bodo "ostali tiho, medtem ko se negotovost ob potezah nove administracije vsak dan povečuje." Ob tem je napovedal, da se bodo v ZDA osredotočili na zaposlovanje tistih, ki so pomagali ameriški vojski kot tolmači in podporno osebje. Podjetje ima sicer v 75 državah po svetu več kot 25.000 poslovalnic.

Prvi mož Tesle Elon Musk je na Twitterju zapisal, da "uredba ni najboljši način za naslavljanje izzivov države. "Številni, ki jih ta prepoved zadeva, so močni podporniki ZDA. Delali so, kar je prav, in nič napačnega, zato si ne zaslužijo zavrnitve," je poudaril. Podobnega mnenja je tudi generalni direktor Uberja Travis Kalanick, ki je napovedal, da bodo podpirali vse svoje voznike, ki so zaradi "nepravične priseljenske prepovedi" ostali izven ZDA.

Zaskrbljenost nad omejitvijo oz. prepovedjo priseljevanja so v pismih zaposlenim izrazili tudi vodilni v Applu, Googlu in Facebooku, kot poroča Reuters, pa je večina ameriških podjetij do Trumpovih potez zadržana in jih ne želijo komentirati, saj ne želijo priti navzkriž s Trumpovo administracijo.

Med tistimi, ki so javno obljubili podporo svojim zaposlenim, je tudi največja ameriška banka JP Morgan Chase. Predsednik uprave Jamie Dimon je, skupaj z Kalanickom iz Uberja in Muskom iz Tesle član Trumpovega strateškega in programskega foruma, ki naj bi predsedniku svetoval na področju gospodarske politike.

Applov šef Tim Cook je v pismu zaposlenim zapisal, da predsednikov odlok ni "v skladu s politiko, ki jo podpiramo," in dodal, da so se že obrnili na Belo hišo, da bi pojasnili negativne posledice odločitve na sodelavce in podjetje. V Microsoftu so zaposlenim, ki so se zaradi odloka znašli v težavah, ponudili pravno pomoč, prvi mož Facebooka Mark Zuckerberg pa je po poročanju BBC-ja že v petek na svojem profilu zapisal, da ga skrbi vpliv zadnjih predsednikov izvršnih ukazov.

Kanadski poslovneži vabijo

Skupina kanadskih tehnoloških podjetij je v luči zadnjih dogodkov kanadsko vlado pzovala, naj zagotovijo vize tistim, ki bi zaradi Trumpove prepovedi izkoristili možnost in postali začasni prebivalci Kanade. "Kanadska tehnološka podjetja razumejo moč vključevanja in raznolikosti misli ter da talenti in znanje ne poznajo meja," so zapisali v odprtem pismu.

Kot je znano, je Kanada sporočila, da tistim, ki zaradi omenjene prepovedi ne smejo vstopiti v ZDA, ponuja začasno prebivališče.

