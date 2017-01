Obama: Ameriške vrednote so na kocki; ZN: Trumpov odlok nezakonit, zloben

Protesti proti Trumpovemu odloku: "Mi smo narod priseljencev"

30. januar 2017 ob 08:43,

zadnji poseg: 30. januar 2017 ob 20:52

New York, Washington - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Diskriminacija ljudi na podlagi njihove narodnosti je nezakonita, je sporni odlok predsednika ZDA Donalda Trumpa komentiral ZN-ov visoki komisar za človekove pravice Zeid Raas Al Husein.

"Diskriminacija na podlagi narodnosti je po zakonu o človekovih pravicah prepovedana," je tvitnil Al Husein. "Ameriška prepoved je poleg tega tudi zlobna in troši vire, potrebne za pravi boj proti terorizmu."

Prvič po tem, ko je 20. januarja predal posle Trumpu, pa se je oglasil tudi nekdanji predsednik Barack Obama, ki je podprl množične proteste po ZDA in dejal, da so "ameriške vrednote na kocki". Kot je sporočil Obamov predstavnik za medije Kevin Lewis, je nekdanji predsednik "ohrabljen nad angažmajem ljudi po državi".

"Državljani, ki uveljavljajo svojo ustavno pravico po zbiranju, organiziranju in izražanju svojega mnenja izvoljenim predstavnikom je točno to, kar pričakujemo, ko so ameriške vrednote na kocki," je zapisal Obama. Kot je še dodal Lewis, nekdanji predsednik ostro nasprotuje diskriminaciji posameznikov na podlagi njihove veroizpovedi.

Pripravlja se kritična depeša

Ostro kritiko Trumpove prepovedi naj bi v kratkem uradno kritiziralo tudi na desetine ameriških diplomatov po vsem svetu - kot poroča AP, že pripravljajo "oporečniško depešo", ki jo bodo razposlali State Departmentu. V njej so med drugim zapisali, da je prepoved neameriška in da z njo ZDA ne bodo varnejše.

Proti Trumpovemu odloku se je izrekla celo sinagoga, kjer Trumpov triletni vnuk Joseph Kushner obiskuje vrtec. Kongregacija Adas Israel, konservativna sinagoga na severozahodu Washingtona, je v izjavi ostro obsodila predsednikovo prepoved: "Vodstvo in duhovščina kongregacije Adas Israel podpirata celotno konservativno gibanje in druge lokalne organizacije, kot je Judovski svet Washingtona, pri zagovarjanju pravic priseljencev. Ob tem tudi zavračata diskriminacijo posameznikov glede na njihovo veroizpoved in pozivata vlado ZDA, da zavrne zakonski predlog, ki bi omejil ali ustavil naseljevanje beguncev v ZDA ali dajal prednost določenim beguncem."

Joseph Kushner je sin predsednikove hčerke in zaupnice Ivanke Trump in nepremičninskega mogotca Jareda Kushnerja, višjega Trumpovega svetovalca.

Množični protesti po ZDA

V odzivu na Trumpov odlok proti vstopu državljanov sedmih pretežno muslimanskih držav se je sicer na ulice New Yorka, Washingtona in drugih ameriških mest tudi v nedeljo zgrnilo več deset tisoč protestnikov.

Demonstracije so se začele na letališčih kot odziv na začetek izvajanja Trumpovih omejitev, ki prepovedujejo vstop sirskim prebežnikom in državljanom Sirije, Libije, Iraka, Irana, Jemna, Somalije in Sudana začasno onemogočajo potovanje v ZDA. Zaradi izvajanja omenjene odredbe je bilo na letališčih po državi pridržanih več sto ljudi.

Eden izmed največjih nedeljskih protestov je bil v Battery parku na Manhattnu, v neposredni bližini Kipa svobode, simbola dobrodošlice na ameriško obalo.

Demokratski senator Charles Schumer je množici dejal, da je Trumpova odredba neameriška in nasprotuje jedrnim ameriškim vrednotam. "Govorimo o življenju in smrtih velikega števila ljudi. Ne bom odnehal, dokler te grozne odredbe ne bodo razveljavljene," je dodal. Množica 10.000 ljudi je svojo pot nadaljevala proti pisarni službe za carino in nadzor meja, odgovornim organom za izvajanje Trumpovih odredb.

V Washingtonu se je nekaj tisoč ljudi zbralo na trgu Lafayette nasproti Bele hiše. To je že drugi protestni konec tedna zapored v ameriški prestolnici. Prejšnji teden se je več sto tisoč protestnikov zbralo na protestih proti Trumpu, ki so potekali po celi državi. Množica je svojo pot nadaljevala mimo Trumpovega hotela do stavbe ameriškega kongresa in jo nadaljevala do kanadske ambasade, kjer so vzklikali, da si želijo kanadskega premierja za svojega voditelja. Justin Trudeau je znan po tem, da je naklonjen politiki priseljevanja prebežnikov, kar je potrdil v sobotnem tvitu.

Kanada odpira vrata

Kanada je po objavi novice o prepovedi vstopa državljanom sedmim večinsko muslimanskim državam sporočila, da tistim, ki zaradi omenjene prepovedi ne smejo vstopiti v ZDA, ponuja začasno prebivališče. Kot je sporočil kanadski migracijski minister Ahmed Hussen, ni znano, koliko ljudi bo ameriški ukrep prizadel.

"Naj zagotovim tistim, ki bodo imeli prepoved vstopa v ZDA, da bom uporabil vsa ministrska pooblastila, da jim zagotovim začasno prebivališče, če bo treba. Tako, kot smo to počeli že v preteklosti," je na novinarski konferenci obljubil Hussen in zagotovil, da bo Kanada še naprej sledila imigracijski politiki, osnovani na "sočutju", hkrati pa bo ščitila svoje državljane. "Pozdravljamo tiste, ki bežijo pred preganjanjem, terorjem in vojno."

Ameriški predsednik je svojo odredbo po ostrih kritikah branil s pojasnilom, da bodo ZDA po preteku 90 dni ponovno izdajale delovne vizume. "To ni prepoved vstopa muslimanom, kot mediji napak poročajo. Ne gre za religijo, gre za teror in kako ohraniti našo državo varno," je dejal.

V Los Angelesu prebežnike pričakali s petjem

Okoli 200 ljudi se je v nedeljo zvečer zbralo na newyorškem letališču, podobno število pa tudi na washingtonskem. Družinski člani so več ur čakali svojce, ki so jih zaradi odredbe pridržali po več ur. Na losangeleškem letališču se je zbralo kar 4.000 ljudi, ki so izrazili dobrodošlico prebežnikom s petjem.

Protestniki na letališčih so s sabo prinesli plakate s fotografijami židovskih prebežnikov, ki so leta 1939 iz Nemčije z ladjami prispeli na ameriško obalo. Ameriški organi so ladje poslali nazaj v Evropo, mnogo teh prebežnikov je končalo v koncentracijskih taboriščih. Protestniki so svoje nestrinjanje izrazili z besedami "nikoli več pomeni nikoli". Okoli 10.000 ljudi se je zbralo v Bostonu, 500 v centru Houstona in 3.000 na letališču v Detroitu.

J. R., K. S.