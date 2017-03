Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Najpriljubljenejše atrakcije v parku so It's a Small World - gre za ogled 'sveta v malem' z ladjice -, vlaka smrti Space Mountain: Mission 2 in Big Thunder Mountain, Pirati s Karibov ter Buzz Lightyear's Astro Blasters, v okviru katere lahko obiskovalci preizkusijo tudi svoje strelske sposobnosti. Foto: Reuters Na ulicah Disneylanda lahko srečate tudi racmana Jako. Foto: Reuters Hišni šiviljski mojstri urejajo še zadnje podrobnosti na kostumih za veliko parado ob 25-letnici zabaviščnega parka. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Četrt stoletja Disneylanda v Parizu

Več kot 13 milijonov obiskovalcev na leto

23. marec 2017 ob 15:27

Pariz - MMC RTV SLO

V pariškem Disneylandu se pospešeno pripravljajo na praznovanje 25-letnice obstoja, najbolj obiskani zabaviščni park na stari celini so namreč odprli 12. aprila 1992.

Park je korporacija Walt Disney postavila v novo mesto Marne-la-Vallée, ki leži 32 km vzhodno od središča francoske prestolnice. Novo zato, ker so ga zasnovali šele leta 1965 predvsem v poslovne namene, tam domuje tudi nekaj visokošolskih institucij, pa letalska družba ...

Megalomansko zabavišče "za vso družino" leži na površini kar 19 kvadratnih kilometrov in zajema dva zabaviščna parka, več hotelov, kompleks za nakupovanje, obedovanje in zabavo, igrišče za golf in več drugih objektov.

Zamisel za Disneyland v Parizu se je pojavila že na začetku 70. let, potem ko se je izkazalo, da bo izvirni park na Floridi velikanska zgodba o uspehu. Najprej so - prav tako z velikim uspehom - leta 1983 odprli "podružnico" v Tokiu, nato pa se je začelo iskanje potencialne lokacije za evropsko - v izboru je bilo menda kar 1.200 krajev, na koncu sta bili v igri samo še dve lokaciji v Španiji in dve v Franciji.

Le kratek polet stran za 300 milijonov ljudi

Marne-la-Vallée je na koncu zmagal zaradi bližine Pariza in osrednje lege v zahodni Evropi, ki pomeni ne več kot štiriurno vožnjo za več kot 68 milijonov ljudi in ne več kot dveurni polet za nadaljnjih 300 milijonov.

Seveda je zamisel v Franciji poleg tistih, ki so pozdravili pozitiven učinek na gospodarstvo in turizem - samo za potrebe vzdrževanja parka so iskali okrog 12.000 potencialnih uslužbencev - naletela tudi na nekaj glasnih kritik: francoski intelektualci so govorili o kulturnem imperializmu in spodbujanju nezdravega ameriškega potrošništva v Franciji.

Po začetnih težavah in več odpovedih zaposlenih, razočaranih nad delovnimi pogoji in plačami, pa slabim finančnim donosom, se je trend obrnil v drugo smer in že leto 1995 so končali z dobičkom v znesku 22,8 milijona dolarjev.

Leta 2002 so mu dodali še Walt Disney Studios Park, posvečen filmom, produkciji in zakulisju. Čeprav ta velja za najslabše obiskanega izmed vseh Disneyjevih parkov, še vedno pritegne približno štiri milijone ljudi na leto.

Praznovanje 25-letnice se bo začelo že prihajajoči konec tedna, seveda ne bo manjkalo ognjemetov in parad ter srečanj z najbolj priljubljenimi junaki Disneyjevih produkcij. Prenovili in izboljšali so tudi številne izmed atrakcij in nastanitev v okviru parka.

Oglejte si nekaj svežih fotografij iz pariškega Disneylanda, ki na leto pritegne več kot 13 milijonov obiskovalcev.

