Foto: Poslednja novoletna dražba tunov na znameniti tržnici Cukidži

6. januar 2018 ob 21:49

Tokio - MMC RTV SLO

Tokijska ribja tržnica Cukidži je v petek priredila še zadnjo ponovoletno dražbo. Po letih odlašanja naj bi se znamenita tržnica namreč končno selila na novo lokacijo.

Po več kot 80 letih delovanja se bo največja ribja tržnica na svetu preselila na območje Tojosu, kjer je nekoč stala plinska elektrarna. Na tržnici Cukidži, ki se je skozi desetletja razvila v pravo turistično atrakcijo, je potekala še zadnja tradicionalna ponovoletna dražba, zdaj pa naj bi po večletnem odlašanju končno stekla selitev.

Tržnica, ki je svoja vrata odprla leta 1935, je najbolj poznana po jutranjih dražbah tunov, na katerih so na prodaj postavljene ribe, ulovljene na različnih koncih oceana. Na dražbah, ki potekajo še pred zoro, tune kupujejo tako gospodinje kot svetovno priznani kuharski mojstri.

"Nadaljevati moramo znamko Cukidži in hkrati vzpostaviti novo znamko," je pred poslednjo dražbo pred zaprtjem dejal Šiejo Jokota, predstavnik kupcev ribje tržnice. "Ponosen sem, da sem del tega zgodovinskega trenutka," je dodal.

Na letošnji ponovoletni dražbi je bil najdražji modroplavuti tun prodan za nekaj več kot 268 tisoč evrov. Več kot 400-kilogramski orjak je bil po navedbah predstavnikov tržnice ulovljen ob severni japonski obali.

"To je najboljši občutek," je za Guardian povedal kupec, mojster sušija Akifumi Sakagami. "Želeli smo dobiti prvovrstnega tuna na prvi ponovoletni dražbi, ker je to zadnja takšna dražba na tej lokaciji," je povedal Sakagami. "Cukidži je najboljša ribja tržnica na svetu. Leži na priročni lokaciji. Žalostno je, da se bo zaprla," je še dodal.

Kjoši Kimura, znan kot samooklicani kralj tunov, je na letošnji tradicionalni dražbi kupil 190-kilogramsko ribo za dobrih 220 tisoč evrov in s tem dosegel najvišjo ceno za kilogram tunine. Kimura si sicer lasti tudi rekordni nakup – leta 2013 je plačal milijon evrov in pol za enega tuna.

Dolgotrajna selitev

Znameniti tržnici, na kateri je dnevno mogoče dobiti več kot 480 različnih morskih živalskih vrst, poleg tega pa še 270 vrst sadja in zelenjave, je v zadnjih letih padal obisk. Vedno več kupcev je namreč izražalo zaskrbljenost nad pomanjkljivo protipotresno in požarno varnostjo ter se pritoževalo zaradi slabe čistoče. Poleg tega so obiskovalci zahtevali tehnično prenovo, še posebej sistema zamrzovalnikov.

Kljub temu pa je selitvi, ki naj bi se po prvotnih načrtih zgodila že leta 2014, veliko ljudi tudi nasprotovalo. Med njimi so bili najglasnejši lastniki majhnih restavracij in trgovinic, ki delujejo v okolici tržnice.

Dodatno so selitev odložile tudi težave s strupenimi kemikalijami na novi lokaciji, ki sicer leži le tri kilometre od Cukidžija. Tamkajšnje oblasti so za prenovo nove lokacije, na kateri je nekoč stala plinska elektrarna, namenile več sto milijonov evrov in županja japonske prestolnice Juriko Koike je prejšnji mesec dokončno odločila, da je po letih odlašanja končno čas za selitev.

Prenovljeni kompleks v predelu Tojosu naj bi se odprl oktobra. Nova tržnica se bo raztezala na površini več kot 408.000 kvadratnih metrov, kar je 40 odstotkov več kot znaša površina tržnice Cukidži.

