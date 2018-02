Foto: V Altaju na Kitajskem, rojstnem kraju smučanja

Kitajska zimska pravljica iz nekega drugega časa

18. februar 2018 ob 12:01

MMC RTV SLO, Reuters

Na skrajnem zahodu Kitajske si Sulita nadene svoje smuči in se napoti v zimsko jutro. Temperatura je 30 stopinj pod ničlo.

Večji del leta je smučanje edini način premikanja okoli Khoma, vasi lesenih koč, pet ur vožnje od najbližjega večjega mesta v severni altajski pokrajni Sinkiang.

Dizajn smuči, kot jih uporablja Sulita, se je komaj kaj spremenil v vseh teh stoletjih. Spodnji del smučke prekriva konjska žima, čevlji pa so nanjo privezani z usnjeno vrvico.

Smer žime omogoča smučem, da drsijo naprej, hkrati pa jim preprečuje vzvratno drsenje ob vzponih. "S temi sem bil na najvišjih gorah," razlaga Sulita v pogovoru za Reuters. "Ko sem bil mlad, smo veliko uporabljali smuči s konjsko žimo za lov ali če smo izgubili kravo ali ovco."

Sinkiang je kitajska pokrajina, ki jo preveva nasilje - v zadnjih letih je bilo v medeničnem nasilju med muslimansko manjšino Ujgurov in etničnimi Kitajci ubitih na stotine ljudi, pri čemer Peking krivdo zvrača na islamske skrajneže. Nasilje je sicer pretežno omejeno na jug pokrajine, ne pa na njen sever.

Najstarejše smučanje na svetu

V Altaju, kjer danes živi mešanica etničnih Tuvanov in Kazakov, so odkrili jame s poslikavami človeških figur, ki stojijo na deskah, ki so videti kot smuči, okoli njih pa dirjajo črede živali. Arheologi ocenjujejo, da so poslikave stare od 10.000 do 30.000 let, kar jih dela za precej starejše od arheoloških najdb smučanja v Rusiji, ki izvirajo iz leta 6.000 pred našim štetjem.

"Zagotovo so to najstarejši dokazi smučanja na svetu. Sam imam skupno deset artefaktov, ki to dokazujejo," je povedal kitajski smučarski zgodovinar Šan Džaojian.

In Kitajska bi rada unovčila to svojo zgodovinsko povezavo. Država je naslednja gostiteljica zimskih olimpijskih iger, ki bodo leta 2022 v Pekingu, cilj oblasti pa je, da v prihodnjih štirih letih za zimske športe pritegnejo 300 milijonov Kitajcev.

V pričakovanju OI 2022

S Šanovo pomočjo je regionalna vlada v Sinkiangu organizirala tekme s tradicionalnimi smučmi, smučanje pa je razglasila za kulturno dediščino. A star način smučanja je še vedno izumirajoča veščina. 40 minut vožnje iz mesta Altaj, pokrajinske prestolnice, 63-letni Slanbek še vedno izdeluje smuči v starem slogu, a so danes le še razstavni predmet za turiste.

"Ne smeš več loviti, ne smeš več sekati dreves, tako da si v resnici z njimi ne moreš veliko pomagati," razlaga in ima pri tem v mislih uradne prepovedi divjega lova in sečnje. Večji del Altaja je zato sprejel moderno smučanje.

V smučarskem letovišču Generalova gora iz zvočnikov doni mongolski folk-metal in Adele, mladi smučarji pa brzijo po strminah s carving smučmi. Zaradi obilice snega in gora je Altaj ena najboljših smučarskih destinacij na Kitajskem, smučarski inštruktorji pa upajo, da bo vsaj nekaj od otrok, ki tu trenirajo, zraslo v olimpijske tekmovalce.

Ali bo uporaba smuči s konjsko žimo preživela, bo odvisno od mlajše generacije v odročnih vaseh okoli Khoma. Ko sončni žarki prodirajo prek gorskih očakov v doline okoli Khoma, 13-letni Namujel tekmuje s svojimi smučmi z žimo proti sosedu in prijatelju, 12-letnemu Mieergenku, ki uporablja sodobne smuči.

Prave konkurence v resnici ni, Mieergenku s svetlobno hitrostjo švigne mimo Namujela, a se ta kaj dosti ne obremenjuje zaradi tega. "Ne moremo kar opustiti smuči z žimo, moramo jih predati naslednji generaciji," je prepričan 13-letnik.

K. S.