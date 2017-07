Foto: V Rimu poskusno omejujejo dostop do fontane Trevi

Denarne kazni niso zalegle

26. julij 2017 ob 09:14,

zadnji poseg: 26. julij 2017 ob 09:19

Rim - MMC RTV SLO/STA

V Rimu so začeli poskusnim reguliranim dostopom do fontane Trevi, katerega namen je preprečiti prerivanje množic pred znamenitim vodnjakom.

Policija bo tako od 9. do 24. ure v primeru velikega navala omejila število ljudi, ki jim bodo dovolili dostop do ene najbolj priljubljenih turističnih znamenitosti v večnem mestu.

Poskusno obdobje bo trajalo 80 dni, nato pa se bodo na občini odločili, ali bodo to prakso dejansko uveljavili, poroča APA. Nazadnje so se v Rimu odločili, da bodo okrepili nadzor v bližini vodnjaka, saj so se ljudje kljub strogi prepovedi in kazni 450 evrov še vedno odločili za kopanje v fontani.

Skupaj s Kolosejem in Španskimi stopnicami je fontana Trevi, ki je največji baročni vodnjak v mestu in poleg tega, da je zaščitni znak italijanske prestolnice, velja tudi za eno najslavnejših fontan na svetu.

Na leto vodnjak, ki je dobil "minutažo" tudi v več odmevnih filmih, denimo v Fellinijevi klasiki La Dolce Vita, v kateri se je v njem okopala igralska diva Anita Ekberg, obišče tri milijone obiskovalcev.

Med letoma 2014 in 2015 so vodnjak obnovili, sredstva za restavracijo - zajetnih 2,2 milijona evrov - je zagotovila rimska modna hiša Fendi.

A. K., foto: EPA, Reuters