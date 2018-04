Francosko smučišče Val d’Isère bo svoje proge odprlo tudi junija

Ljubitelji zimskih športov se od pancerjev, smučarskih palic in bordov še ne rabijo posloviti

29. april 2018 ob 16:29

29. april 2018

Priznano francosko smučišče Val d’Isère (ki se lahko letos pohvali tudi z ugodnejšo ponudbo kot leta poprej), bo po 82 letih svoje proge ponovno odprlo tudi junija.

Zimska smučarska sezona se v večini evropskih smučišč počasi zaključuje - francosko smučišče Val d’Isère bo obratovanje zimske sezone zaključilo s prvim majem.

Vendar pa se obiskovalci priljubljene smučarske destinacije od pancerjev, smučarskih palic in bordov še ne rabijo posloviti - Val d’Isère se namreč lahko pohvali tudi z višje ležečimi smučarskimi progami, ki so s snegom pokrite tudi poleti. Upravitelji smučišča so se zato odločili, da je po več kot osmih desetletjih ponovno nastopil čas, da proge za ljubitelje zimskih športov odprejo tudi poleti.

Visoka nadmorska višina

Smučišče Val d’Isère leži na nadmorski višini 1.850 metrov, tudi v začetku poletja pa ga pokriva en meter debela snežna odeja. Na višjih legah količina snega presega celo 245 centimetrov.

Strokovnjaki napovedujejo, da se bo snega začel topiti šele ob koncu meseca junija, kar pomeni, da bo smučišče lahko nemoteno obratovalo čez celoten mesec junij.

Zanimiva zimska sezona

Letošnja zimska smučarska sezona je bila precej zanimiva, saj so bile vremenske razmere precej spreminjajoče. V začetku januarja je namreč v francoskih Alpah zapadlo največ snega v zadnjih sedmih letih.

Francija je zelo priljubljena destinacija

Francoska smučišča še vedno veljajo za najbolj priljubljena v Evropi. In zakaj je tako? Smučarji lahko naštejejo kar nekaj prednosti, ki jih ponuja Francija kot smučarska destinacija: smučarske proge na visokih nadmorskih višinah in posledično sneg tudi v milih zimah. Čeprav se je marsikdo pred leti zgražal nad "grdimi betonskimi zgradbami" na smučiščih, pa se je gradnja smučarskih središč visoko v gorah izkazala kot briljantna poteza. Prednost tovrstnih smučišč je tudi dostop do smučišč na smučeh naravnost iz apartmaja

Med prednostmi francoskih smučišč je tudi število prog, kar ustreza predvsem smučarjem, ki preživijo na smučeh ves dan in preizkušajo številne proge, predvsem modre in rdeče. Na drugi strani pa so lahko zadovoljni tudi izvedenci, ki najdejo zahtevnejšo (črno) progo, ki jim najbolj ustreza, in po njej smučajo ves dan. Trois Vallées (Courchevel, Méribel in Val Thorens) ter Les Arcs in La Plagne so med največjimi smučišči na svetu.

Nižje cene

V primerjavi z lanskimi letom so ponudniki nekoliko spustili cene v 15 izmed 22 evropskih smučišč. Cene so precej padle v krajih Les Deux Alpes (za 11 odstotkov), Serre Chevalier (za 9 odstotkov) in Val d’Isère (za 7,6 odstotka). Po drugi strani pa so avstrijski turistični delavci še bolj zasolili cene, saj so na primer cene storitev v kraju Ellmau višje za skoraj pet odstotkov, v Kaprunu in Kitzbühelu pa za tri.

K. Ši.