Francozi so si prisvojili slovensko znamenitost

Vrstijo se pozivi k ukrepanju

1. september 2017 ob 15:58

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na družbenem omrežju je Štajerce vznemirila fotografija francoske turistične publikacije. Francozi so k obisku vinorodnega okoliša v Alzaciji namreč vabili kar z znamenito svečinsko potjo v obliki srca.

Sliko so sicer nekoliko prikrojili, a dejstvo je, da so si Francozi v promocijske namene prisvojili eno od najbolj prepoznavnih slovenskih vinskih znamenitosti.

Okoliške vinorodne družine so zgrožene. Kot je povedal vinogradnik Alojz Gaube, je vsaka blagovna znamka težko prigarana, zato bi morali po njegovo svečinsko srce zaščititi. "Glede na to, da je ta cesta občinska, mislim, da je edina možnost, da to zaščiti občina," je povedal.

Župan občine Kungota Igor Stropnik priznava, da so o zaščiti sicer že razmišljali, da pa bi bil to za občino prevelik finančni zalogaj.

Nad dogodkom so zgroženi tudi pri Slovenski turistični organizaciji. Obljubljajo, da se bodo o vsem podrobneje pozanimali in nato podali ustrezne zahteve. "Zagotovo bomo to izkoristili za svojo nadaljnjo promocijo," je dodala direktorica organizacije Maja Pak.

Sicer ne gre za prvi primer prilaščanja edinstvenega motiva s cesto v obliki srca. Pred petimi leti so legendarno srce iz Svečeniških goric podobno kot Francozi izkoristili tudi Avstrijci, ki so prizor vključili v promocijski videospot o Avstriji kot vinorodni deželi.

