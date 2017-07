Igra prestolov pridno polni dubrovniško turistično blagajno

Dubrovnik vlogo v seriji prvič prevzel leta 2011

19. julij 2017 ob 16:39

Zagreb - MMC RTV SLO/STA

Snemanje priljubljene nadaljevanke Igra prestolov v Dubrovniku je najjužnejši hrvaški županiji prineslo dodatnih 245.000 turistov in 126 milijonov evrov.

Srednjeveško mestno jedro Dubrovnika, ki je znano tudi po snemanjih filmov Vojna zvezd in Robin Hood, je leta 2011 prvič prevzelo vlogo glavnega mesta sedmih kraljestev, Kraljevega pristanka (King's landing), v nadaljevanki Igre prestolov.

Med letoma 2012 in 2015 je snemanje po svetu uspešne nadaljevanke izrazito pozitivno vplivalo na turistične rezultate v dubrovniško-neretvanski županiji, so ugotovili raziskovalci zagrebškega Ekonomskga inštituta v poročilu z naslovom Učinki filmske industrije na turizem: Igre prestolov.

Mesto pustilo močan vtis

Kot so zapisali, so podobe starega Dubrovnika in njegovega obzidja v nadaljevanki pustile močan vtis na gledalcih, povečale prepoznavnost mesta ter spodbudile interes za turistični obisk hrvaškega juga.

Zaključili so, da je bilo zaradi snemanja Iger prestolov v obravnavanem obdobju vsako leto za povprečno 60.000 obiskovalcev več. V štirih letih so prispevali dodatnih 1,5 milijona turističnih prenočitev, v županiji pa porabili 126 milijonov evrov.

Dubrovniško-neretvanska županija je sicer ena najbolj priljubljenih hrvaških turističnih destinacij. Pred začetkom osrednje turistične sezone so imeli maja letos 180.000 obiskov in 608.000 prenočitev.

T. H.