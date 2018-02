Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Relacija London–Amsterdam je ena izmed najbolj zasedenih v Evropi. Vsako leto jo z letalom prepotujejo več kot štirje milijoni potnikov. Foto: EPA Sorodne novice Šest slovenskih podjetij uspešnih na razvojnem razpisu Eurostar Stavka britanskih delavcev Eurostarja začasno prekinjena Dodaj v

Iz Londona v Amsterdam s hitrim vlakom

Podjetje Eurostar z novo povezavo

10. februar 2018 ob 12:28

London - MMC RTV SLO

Od 4. aprila naprej bo hitri vlak dvakrat na dan povezoval London in Amsterdam, so sporočili predstavniki podjetja Eurostar. Vožnja bo trajala tri ure in 41 minut.

Železniški prevoznik Eurostar bo v preizkusnem obdobju potnike z Otoka v prestolnico Nizozemske prevažal zgolj v eno smer. Potniki, ki bodo potovali v obratni smeri, pa bodo morali presedati v Bruslju zaradi kontrole potnih listov.

Iz podjetja so sporočili, da gre za začasno uredbo, saj čakajo, da se britanska in nizozemska vlada med sabo dogovorita o preverjanju potnih listov že ob odhodu vlaka na Nizozemskem. Pričakujejo, da se bo to zgodilo do konca prihodnjega leta, je poročal britanski BBC.

Nemški prevoznik Deutsche Bahn je že napovedal in potem odpovedal povezavo med Veliko Britanijo in nizozemsko prestolnico pred petimi leti. Od takrat se je podjetje Eurostar spopadalo s tehničnimi in birokratskimi ovirami. Povezavo so potniki že nestrpno pričakovali in pri Eurostarju pričakujejo, da bo linija zelo zasedena, kar bi znalo sprožiti tudi konkurenco z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki, ki letijo na evropskih tleh.

Z Otoka bosta na dan peljala dva vlaka. Čeprav podjetje Eurostar ne more tekmovati z drugimi prevozniki v udobnosti potovanja, želijo predvsem tekmovati z letalskimi prevozniki z ugodnimi cenami. Najnižja cena enosmerne vozovnice bo slabih 40 evrov, vozovnice pa se bodo začele prodajati 20. februarja.

"Povezava med Londonom in Amsterdamom predstavlja zgodovinski mejnik," so še sporočili iz podjetja.

K. K.