Kako je videti vinska zbirka neprecenljive vrednosti

Francoz že pol stoletja zbira vina

28. marec 2017 ob 06:53

Pariz - MMC RTV SLO/Reuters

Michel-Jack Chasseuil ima prav posebno obsesijo – zadnjih 50 let postavlja svoje lastno zasebno vinsko svetišče, ki se danes ponaša z več kot 40.000 steklenicami dragih vin v skupni vrednosti okoli 50 milijonov evrov.

Ta neprecenljiva zbirka je v podzemni vinski kleti v kraju La Chapelle-Bâton na zahodu Francije, do nje pa vodi dolg predor z armiranimi, težkimi vrati. Chasseuil v kleti z največjo natančnostjo ohranja 80-odstotno vlažnost, temperatura pa se giblje med 10 in 15 stopinjami Celzija.

Chasseuilova zbirka slovi med vinskimi poznavalci kot ena najboljših in največjih, monaški knez Albert pa jo je po svojem obisku leta 2012 označil kar za eno od sedmih čudes sveta. 75-letni Chasseuil ima sicer raje drug izraz – "vinski Louvre", kot pravi ljubeče svoji zbirki, za katero upa, da jo bo nekega dne odprl za (širšo) javnost, a za to še zbira sredstva, potem ko mu ni uspelo dobiti podpore francoskih ministrstev za kulturo in kmetijstvo.

Chasseuil upa, da bo zbirka ostala v Franciji, a priznava, da so mu premožni interesenti iz tujine zanjo ponujali že milijone.

"Kitajska mi je ponudila 50 milijonov, da bi zbirko prestavili v Peking, neki ruski duhovnik pa je predlagal, da bi ustvaril vinsko galerijo. Želim si, da bi ta dediščina ostala v Franciji, v nasprotju z vsemi drugimi zbiratelji, ki prodajajo svoja arhivska vina bogatim tujcem. A če se bo to nadaljevalo, bom sledil zgledu Gerarda Depardieuja in odšel v Moskvo," je povedal Chasseuil za Daily Mail leta 2015. Dve leti kasneje je še vedno v domovini.

Od Petrusa do Napoleonovega šampanjca

In kaj najdemo v Francozovi kleti? Vprašajte raje, česa ne. Tu so vsi največji - Chateau Mouton-Rothschild, Chateau Ausone, Château Lafite, magnumi Petrusa, butelje Sassicaie, Romaneeja in Cheval Blanca.

Izjemni so tudi arhivski letniki predikatov in žganih pijač, pri čemer velja poudariti šeri iz Jereza iz leta 1805 in šampanjec iz istega leta, ki ga je imel v svoji kleti Napoleon, portovec Hunt iz leta 1735 ter konjaka Bisquit iz leta 1811 (prav tako iz Napoleonove kleti) in Louis XIII Remy Martin iz leta 1900, ena prvih steklenic tega konjaka.

Leta 2014 je bil Chasseuil skoraj ob to bogastvo, ko ga je napadla skupina oboroženih zamaskirancev in ga skušala prisiliti, da odpre vrata v klet. V napadu so mu l zlomili prst, po dveh urah pa so napadalci pobegnili samo s 15 zaboji "drugorazrednega" vina.

K. S.