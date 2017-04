Kam ta konec tedna? Na Kras na šparglje, v Brda na rebulo

Kraški gostinci bodo cel mesec ponujali jedi s šparglji

8. april 2017 ob 06:28

Štanjel/Višnjevik - MMC RTV SLO

Začela se je sezona špargljev in z njo že tradicionalna prireditev Mesec špargljev na Krasu, ko gostinci mesec dni ponujajo vse mogoče jedi s to zdravo, vitaminov polno rastlino. Tudi sladice.

Divji šparglji se od gojenih razlikujejo tako na pogled kot po okusu, pri čemer so divji bolj grenki in tanki. Kraševci v teh dneh že besno lomastijo po goščah in obronkih gozdov v iskanju te okusne zelenjave, iz katere pripravljajo vse od frtalj do rižot.

Šparglji vsebujejo veliko vitaminov, zlasti vitamin C, in mineralov, cink, fosfor, magnezij, krom. So naravni imunostimulatorji in imajo veliko vlaknin.



Izbrane restavracije, gostilne in turistične kmetije s Krasa so tudi letos pripravile posebne menije, ki temeljijo na jedeh iz špargljev – med boljšimi naj poudarimo Gostilno Kobjeglavo, Špacapanovo hišo in K'ntino Čotar. V znamenju špargljev bodo kuhali vse do 7. maja.

Praznik rebule in oljčnega olja v Brdih

V briškem Višjeviku, rojstnemu kraju rebule, pa poteka praznik rebule in oljčnega olja. Na predvečer dogodka so se Brici poveselili že včeraj, otvoritev pa bo v soboto ob 17. uri z mažoretkami, harmonikarji, kraljico rebule Katjo Erzetič in, jasno, degustacijami kar sto rebul iz Goriških brd, Vipavske doline in Collia (italijanska stran Brd, op. a.).

Obiskovalci bodo lahko okušali tudi vrsto oljčnih olj, poskrbljeno bo tudi za jedačo.

Dogodek se bo nadaljeval v nedeljo z jutranjim sprehodom od oljčnega nasada do oljčnega nasada ter popoldanskim kulinaričnim dogodkom z Ošterijo Žogico in vodenim ogledom štirih kleti.

K. S.