Kampi v slovenski Istri dobro obiskani, avgusta pričakujejo še več gostov

15. julij 2018 ob 11:35

Koper - MMC RTV SLO, STA

Kampi v slovenski Istri so precej odvisni od vremena, a čeprav letošnje poletje ne izstopa ravno po lepem vremenu, so za zdaj dobro obiskani.

V kampu Adria Ankaran so z obiskom in zasedenostjo svojega kampa v prvem letošnjem polletju zadovoljni, saj se številke gibljejo nad lanskimi. Kot so povedali, pa julija in avgusta pričakujejo ponovitev lanske sezone, ki je bila rekordna in so bile zmogljivosti praktično polno zasedene.

Kamp Adria ima na voljo 453 parcel, od katerih je 310 namenjenih oddaji za individualne goste, druge pa sezonskim gostom. Trenutno so 100-odstotno zasedene parcele ob morju, preostali del kampa pa približno 80-odstotno, z začetkom počitnic v tujini pa pričakujejo vsaj 98-odstotno zasedenost.

Poleg tega imajo tudi 71 mobilnih hišk, od katerih je večina v pavšalnem najemu, 32 pa jih oddajajo. Julija so te 98-odstotno zasedene, za avgust pa je z napovedjo lepega vremena število rezervacij v zadnjih dneh poskočilo.

Delež domačih gostov v Ankaranu je v prvem polletju znašal 50 odstotkov, v juliju in avgustu pa sezonsko pričakujejo nekoliko več tujih gostov.

V lucijskem kampu največ domačih gostov

Z obiskom so v letošnji poletni sezoni zadovoljni tudi v Kampu Lucija, ki na skupno 550 parcelah lahko sprejme do 1000 gostov. Kot so za navedli v Hotelih Bernardin, ki upravljajo kamp, imajo trenutno za osem odstotkov višjo zasedenost kot lani v tem času.

Približno polovico vseh gostov v lucijskem kampu predstavljajo domači gostje. Sledijo gostje sosednjih držav. Tako je največ Nemcev, sledijo Avstrijci in Italijani.

Kamp na Belvederju odprt vso jesen

Z dozdajšnjim obiskom kampa z razgledom nad Izolo so zadovoljni tudi v Hotelih Belvedere, kjer so do začetka julija imeli za dobrih 50 odstotkov več prenočitev v primerjavi z istim obdobjem lani. Kamp na Belvederju sicer lahko sprejme med 500 in 600 gostov.

Med gosti kampa prevladujejo tuji, ki predstavljajo 66 odstotkov vseh gostov in ustvarijo 60 odstotkov vseh prenočitev.

Kamp na Belvederju je letos dobil novo postajališče za avtodome, kjer je na voljo 17 mest, kot napovedujejo, pa bo kamp letos odprt vso jesen in tudi čez novo leto.

