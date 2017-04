Kolesarski park zaživel na Pohorju, prihaja še adrenalinski?

Park bodo še nadgradili

27. april 2017 ob 15:48

Maribor - MMC RTV SLO/STA

Kolesarski navdušenci se bodo lahko zapeljali po progi Flow line. Kot pojasnjujejo v javnem podjetju Marprom, gre za približno sedem kilometrov dolgo progo, ki je speljana od zgornje postaje krožne kabinske žičnice do doline in je primerna tudi za manj izkušene gorske kolesarje.



Dnevna vozovnica za kolesarski park, ki vključuje tudi prevoze s krožno kabinsko žičnico na Pohorje, bo danes in v petek za odrasle in mladino stala le 15 evrov, za otroke pa 10 evrov. Gre za znižani ceni ob odprtju, pozneje pa bo začel veljati redni cenik, v katerem bodo posamezne cene odvisne tudi od dnevov (delovniki/vikendi/prazniki) in števila odprtih prog.

Bike park Pohorje bo deloval med 10. in 18. uro. V tem času bo gondola v aprilu in maju ob koncih tedna in praznikih vozila neprekinjeno, med delovniki pa vsako polno uro (razen ob sredah in petkih popoldne, ko bo tudi krožila neprekinjeno). Prevoz koles je dovoljen v posebej označenih gondolskih kabinah, prav tako je treba kolesa predhodno oprati. Za to je kolesarjem pod Pohorjem na razpolago urejeno pralno mesto pred vstopom v spodnjo postajo gondole.

V Marpromu si bodo po lastnih navedbah prizadevali, da bi v nadaljevanju kolesarske sezone na Pohorju odprli še progi World cup in Freeride, za kateri še urejajo ustrezno dokumentacijo.

Kmalu še adrenalinski park in sankališče

Turistična infrastruktura na Mariborskem Pohorju se je po stečaju Športnega centra Pohorje pred tremi leti znašla v negotovem položaju. Upravljanje žičniških naprav je takrat prevzel javni avtobusni prevoznik Marprom, ki se je sprva osredotočil na izvajanje zimske sezone, kolesarski park, ki predstavlja osrednjo točko letnega turizma na tem delu Pohorja, pa je deloval le v omejenem obsegu.

Po pridobitvi dolgoročne koncesije za vodenje dejavnosti na Pohorju so nameravali upravljanje Bike parka predati zunanjemu izvajalcu, a za to ni bilo zanimanja, zato se je Marprom letos pomladi sam lotil urejanja kolesarskih prog.

Kmalu naj bi na Mariborskem Pohorju odprli tudi adrenalinski park in sankališče, ki ga bo upravljal zasebni partner.