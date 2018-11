Letališče Čangi: tropski zabaviščni park z letališko stezo

Vrtovi, kinodvorane, bazen in več kot 1.000 poletov dnevno

2. november 2018 ob 06:36

Singapur - MMC RTV SLO

Če na večini letališč po svetu potniki med čakanjem pogledujejo proti tabli z odhodi letal in upajo, da njihov polet ne bo imel zamude, na letališču Čangi v Singapurju zamuda ne predstavlja takšne katastrofe – zaradi pestre ponudbe je namreč letališče svojevrstna turistična atrakcija.

Čas, ki ga med potovanji prebijemo na letališčih, večina potnikov dojema kot nujno zlo, kot nekaj, kar je ob uporabi letalskega prevoza neizogibno. Nekajurno bivanje na letališčih si navadno lahko nekoliko popestrimo z ogledovanjem in nakupovanjem brezcarinskih izdelkov, sicer pa si večina potnikov skuša najti kolikor toliko miren in udoben prostor, kjer lahko počaka na svoj polet.

Na singapurskem letališču, prek katerega je lani potovalo več kot 60 milijonov ljudi, skušajo klasično predstavo o tranzitnem prostoru spremeniti in poskrbeti, da bi potniki obisk letališča doživeli kot del potovanja v pravem pomenu besede. "Težimo k temu, da bi potniki letališče Čangi dojemali kot svojevrstno turistično atrakcijo, ki je sama po sebi vredna obiska," mi je na opazko, da Čangi bolj kot na letališče spominja na zabaviščni park, odgovorila ena izmed letaliških uslužbenk in mi takoj ponudila nekaj predlogov, kako lahko preživim svoj čas.

"Na štirih terminalih stoji okoli 400 različnih trgovin – vse od najprestižnejših znamk, kot so Gucci, Louis Vuitton, Prada in Rolex, pa do številnih športnih trgovin in prodajaln elektronske opreme," je še pojasnila. Zaradi brezcarinskih cen sicer podobno kot na drugih letališčih največ ljudi kupuje alkohol, tobak, parfume in kozmetične izdelke. Ogromna je tudi izbira hrane in pijače, saj na letališču obratuje skoraj 150 restavracij in kavarn. Potniki lahko uživajo tako v visoki kulinariki kot v hitri hrani znanih svetovnih verig.

Že nekaj let brez konkurence

Verjetno ni naključje, da se Čangi v konkurenci 500 mednarodnih letališč že od leta 2000 uvršča med najboljša tri letališča na svetu, zadnjih šest let zapored pa kraljuje na prvem mestu lestvice, ki jo sestavlja britansko podjetje Skytrax. Vendar pa Čangi v sam vrh najboljših letališč na svetu ne sodi zgolj zaradi bogate ponudbe trgovin in restavracij. Singapurci so namreč pri ustvarjanju prijetnega vzdušja stopili korak ali dva dlje.

Na letališču tako lahko najdemo kar deset različnih tematskih vrtov – med njimi so na primer vrt orhidej, kaktusov, vrt z metulji in zunanji vrt s sončnicami. Poleg oddiha v vrtovih se lahko potniki spočijejo tudi v enem izmed številnih udobnih prostorov za sprostitev, na treh od štirih terminalov pa obratujejo tudi hoteli, kjer lahko tisti, ki morajo na svoj polet čakati dlje, za nekaj ur najamejo hotelsko sobo. Veliko dejavnosti je na voljo tudi za tiste, ki jim ni do počitka. Na letališču je namreč mogoče najti vse od kinodvoran do fitnescentrov, za dobrih 10 evrov pa je na strehi terminala na voljo osvežitev v bazenu.

Terminal 4

Med potovanjem po jugovzhodni Aziji sem letališče Čangi obiskal dvakrat. Prvič sem na svoj polet čakal na terminalu številka štiri, ki je najnovejši in hkrati najmanjši na singapurskem letališču. Čeprav je na tem terminalu ponudba skromnejša kot na preostalih treh, se vseeno zdi, da je poskrbljeno za vsako podrobnost – od futurističnih luči na stropu do skrbno oblikovanih dreves, ki so raztresena po terminalu. Po krajšem ogledu parka Steel in Bloom (Cvetoče jeklo), ki ga krasi šestmetrska jeklena skulptura, in obisku galerije z umetninami kitajskih priseljencev na razmeroma mirnem terminalu ni bilo težko najti udobnih naslonjačev in ob spremljavi ambientalne glasbe počakati na polet.

Terminal 2

Tri tedne pozneje sem se v Evropo vračal prek terminala 2, kjer se letališče Čangi pokaže v vsem svojem sijaju. Na terminalu, ki je bil odprt leta 1990, se namreč najde prostor za vsakogar – tako za tiste, ki si želijo pred letom odpočiti, kot za tiste potnike, ki želijo ta čas preživeti dejavno. Poleg zunanjega vrta sončnic in notranjega vrta orhidej na tem terminalu stoji tudi Enchanted Garden (Očarljivi vrt), ki s prepletom tehnologije in rastlin najbolje ponazarja vizijo Singapurja.

Poleg vrtov so na terminalu na voljo tudi 24-urni brezplačni kino, v katerem se vrtijo najnovejše hollywoodske uspešnice, spa- in fitnescenter ter prostor z različnimi konzolami, na katerih si potniki lahko čas krajšajo z igranjem računalniških iger. Med sprehajanjem po terminalu sem naletel tudi na številne kotičke, opremljene z udobnimi sedeži in velikimi zasloni, na katerih so predvajali vse od nogometnih tekem do priljubljenih ameriških nanizank. Med drugim je mogoče najti tudi sobo za meditacijo in več otroških igrišč, ob vsem tem pa obiskovalce letališča na vsakem koraku spremljajo različne skulpture in moderne instalacije znanih umetnikov.

Češnja na vrhu torte

Čeprav se zdi, da letališče Čangi v zadnjih letih nima konkurence, pa v Singapurju še zdaleč ne počivajo na lovorikah. V sklepni fazi gradnje je namreč največji projekt letališča do zdaj – tako imenovani Jewel (Dragulj). Gre za jekleno-stekleni večnamenski objekt, ki ga bodo predvidoma odprli prihodnje leto.

Ker sem v hladno zavetje letališča pred singapursko vlago in dežjem pobegnil nekoliko prej, kot bi bilo potrebno, sem se imel čas o Dragulju pozanimati pri moškem, ki je stal za informacijskim pultom drugega terminala. "Dragulj bo letališče Čangi dvignil na povsem novo raven. Poleg številnih novih restavracij in trgovin bo v novem objektu postavljen tudi Deževni vrtinec (Rain Vortex), največji notranji slap na svetu, potniki pa bodo na polet lahko počakali v Gozdni dolini (Forest Valley), kjer bo zasajenih 3.000 dreves," je o več kot milijardi vrednem projektu povedal letališki uslužbenec in mi v roke potisnil letak z informacijami o futurističnem poslopju.

"Tako kot celoten Singapur tudi letališče Čangi teži k nenehnemu razvoju," je še povedal uslužbenec in pojasnil, da namerava vodstvo kapacitete letališča, na katerem oziroma s katerega trenutno v povprečju vsak teden pristane oziroma vzleti 7.200 letal, v bližnji prihodnosti podvojiti. Zdi se, da bo naziv najboljšega letališča na svetu še nekaj časa ostal v mestni državi na jugu Malajskega polotoka.

Miha Zavrtanik