Letalski promet EU v letu 2016: skoraj milijarda potnikov in šest smrtnih žrtev

V Sloveniji se je število potnikov zmanjšalo za 2,2 odstotka

14. oktober 2017 ob 17:49

Luxembourg - MMC RTV SLO, STA

Statistični podatki razkrivajo, da je lani v Evropski uniji z letalom potovala skoraj milijarda ljudi. Število letalskih potnikov se je povečalo v vseh državah članicah, razen v Belgiji in Sloveniji.

Po podatkih Eurostata je leta 2016 v Evropski uniji letalski prevoz uporabilo 972,7 milijona potnikov, kar je 5,9 odstotka oziroma 54,4 milijona več kot leto pred tem. Skoraj polovica vsega letalskega potniškega prometa (47 odstotkov) je bila opravljena znotraj EU.

Največ letalskih potnikov so lani našteli v Veliki Britaniji (249 milijonov), ki ji sledijo Nemčija (201 milijon), Španija (194 milijonov), Francija (145 milijonov) in Italija (135 milijonov). Med petimi članicami z največjim obsegom potniškega prometa sta lani največje povečanje potnikov zabeležili Španija (+11 odstotkov) in Velika Britanija (+7,1 odstotka).

Najvišje povečanje v celotni EU so zabeležile Bolgarija (+22,5 odstotka), Romunija (+20,5 odstotka), Ciper (+18,1 odstotka) in Madžarska (+14,1 odstotka).

Število letalskih potnikov se je sicer povečalo v vseh državah EU z izjemo Belgije in Slovenije. V Belgiji se je znižalo za 2,7 odstotka, v Sloveniji pa za 2,2 odstotka. Slovenija je lani zabeležila 1,4 milijona letalskih potnikov, od tega 857.000 znotraj EU.

Najprometnejša letališča

Najprometnejše letališče v EU je bil londonski Heathrow, prek katerega je potovalo 75,7 milijona potnikov oziroma en odstotek več kot leta 2015. Na drugem mestu je pristalo pariško letališče Charles de Gaulle (65,8 milijona potnikov, +0,3 odstotka), na tretjem pa amsterdamski Schiphol (63,6 milijona potnikov, +9,3 odstotka).

Največje letališče v Sloveniji, Letališče Jožeta Pučnika, se je med vsemi letališči v EU po številu potnikov uvrstilo na 146. mesto. V letu 2016 je prek njega potovalo 1,4 milijona potnikov.

Letalski potniški promet v EU sicer stalno rase že od leta 2009 – od takrat do lani se je število potnikov povečalo za 29,1 odstotka.

Eurostat je razkril tudi podatke o smrtnih žrtvah v letalskem prometu – na ozemlju EU je lani v nesrečah komercialnih letalskih prevoznikov umrlo šest ljudi.

M. Z.