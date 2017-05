Alitalia znova na robu propada

Družba dobila izredno upravo, začenja se iskanje vlagateljev

3. maj 2017 ob 16:02

Rim - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Alitalia se je znova znašla na robu propada, potem ko je tej največji italijanski letalski družbi v zadnjih 20 letih že večkrat pretil podoben scenarij, a se je nekako izkopala.

Prevoznik se je v globoki poslovni krizi znašel pred nekaj meseci, zdaj že nekdanje vodstvo pa je podjetje hotelo sanirati z odpuščanjem dobre desetine zaposlenih in nižanjem plač, kar je sprožilo niz stavk in delavskih protestov. Zdaj je vmes posegla država in Alitalio postavila pod komisarsko upravo, zdaj pa se začenja iskanje novih zasebnih vlagateljev. Možnost podržavljenja letalskega prevoznika v italijanski vladi še naprej odločno zavračajo.

Največji delničarji Alitalie - letalski prevoznik Etihad iz Abu Dabija in italijanski banki Intesa Sanpaolo in Unicredit - so v torek potrdili, da po propadu pogajanj z delavci o rešilnem svežnju za družbo te niso pripravljeni dokapitalizirati.

Takoj zatem je bila sklicana seja upravnega odbora, na kateri je odbor soglasno sklenil sprožiti insolvenčni postopek, v okviru katerega je Alitalia dobila izredne upravitelje, ki jih je imenoval gospodarski minister Carlo Calenda. Gre za člana upravnega odbora Alitalie Luigija Gubitosija, Enrica Laghija, znan tudi kot izredni upravitelj jeklarskega koncerna Ilva, in letalskega strokovnjaka Stefana Palearija. Trojica ima "zelo jasno" nalogo: najti zasebne vlagatelje in omejiti posledice, ki bi jih na lastni koži občutili davkoplačevalci, je poudaril Calenda.

Kot poroča RTV-jev dopisnik Janko Petrovec, resnih interesentov za zdaj ni: banka Intesa in državne železnice so se že umaknile, Lufthansa skoraj, a ne do konca. Minister za gospodarski razvoj Calenda si želi zavezništva z večjo letalsko družbo. Govori se še o katarskem avioprevozniku, ki je s svojim lanskim kapitalskim vstopom rešil sardinsko družbo Meridiana. Vodja vladajočih demokratov Matteo Renzi namiguje o delni vrnitvi države v družbo, kar Calenda zavrača. V najslabšem primeru čaka družbo stečaj, ki pa je malo verjeten.

600 milijonov evrov posojila

Ob tem je italijanska vlada na izredni seji potrdila 600 milijonov evrov vredno nujno posojilo, ki ga mora Alitalia poplačati v šestih mesecih. Vlada se je za to potezo odločila z namenom izogniti se prizemljitvi milijonov potnikov, saj bi to občutno prizadelo italijanski ugled in turizem. "Alitalia mesečno prepelje dva milijona potnikov. Trenutno ima prodanih 4,9 milijona vozovnic. Zaustavitev prometa bi imela ogromne posledice," je dejal Calenda, iz podjetja pa so danes zagotovili, da ne bodo odpovedali nobenega izmed načrtovanih poletov.

Italijanski premier Paolo Gentiloni je medtem znova zavrnil možnost, da bi Alitalia prešla v državno last. "Že od začetka smo zavračali to možnost, zavračamo jo tudi danes," je poudaril.

"Alitalia je pred največjim izzivom od svoje ustanovitve. Prepričani smo, da bo letalska družba iz te krize izšla še močnejša," pa je dejal Gubitosi. Letalska družba sicer od leta 2002 ni ustvarila dobička, v zadnjih 10 letih pa je bila že trikrat na robu zloma.

Družba je prenehala biti nacionalni prevoznik leta 2008, ko so jo prodali zasebnemu italijanskemu konzorciju, pred dvema letoma pa si je slabo polovico podjetja zagotovil arabski Etihad, ki je takrat obljubljal novo, "seksi" Alitalio. Reševanje podjetja je italijanske davkoplačevalce v zadnjem desetletju stalo 7,5 milijarde evrov, toda zdaj spet ustvarja izgubo po več kot milijon evrov na dan.

K. S.