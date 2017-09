Ryanair odpovedal 2000 poletov: Upravičeni ste do odškodnine

Irski prevoznik želi izboljšati točnost letov

20. september 2017 ob 17:09

Dublin - MMC RTV SLO, Radio Slovenija, STA

Irski nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair je za prihodnjih šest tednov odpovedal okoli 2000 letov, s čimer je razburil tako potnike kot tudi regulatorje, saj ni takoj objavil seznama odpovedanih letov.

Seznam je zdaj objavljen v celoti, družba pa je svojim potnikom ponudila dve možnosti: vračilo kupnine ali alternativno možnost prevoza na končno destinacijo, je za Radio Slovenija poročala Darja Pograjc.

Potnikom pripada odškodnina med 250 in 600 evri

Damjana Bokal z evropskega potrošniškega centra Slovenije pravi, da obstaja še treta možnost: "Potniku pripada tudi odškodnina. Ta je odvisna od dolžine leta in znaša za lete do 1.500 kilometrov 250 evrov, za lete med 1.500 in 3.500 kilometrov 400 evrov in za lete, ki so daljši od 3.500 kilometrov, 600 evrov."

Če prevoznik potnika o odpovedi leta ne obvesti več kot 14 dni pred načrtovanim odhodom, mu je glede na evropsko zakonodajo dolžan plačati odškodnino. Irski prevoznik je javnost o svoji nameri obvestil v petek. Prvi leti so bili odpovedani že v soboto in nedeljo. Kako pa je s stroški, ki so vezani na odpoved leta in lahko potniku povzročijo finančno škodo, večjo od odškodnine?

"Po evropski uredbi je odškodnina določena v pavšalnem znesku, glede na dolžino leta, kot sem omenila, vendar uredba ne posega v pravice potnika do dodatne odškodnine. Če torej potnik meni, da je nastala škoda presegla ta znesek, lahko poskuša od prevoznika izterjati to škodo, vendar bo to škodo treba dokazati," je za Radio Slovenija pojasnila Bokalova. Na evropskem potrošniškem centru za Slovenijo še svetujejo, da za lažje dokazovanje shranjujte račune.

Ryanair naj bi želel izboljšati točnost letov

Uradno želi Ryanair z odpovedmi letov izboljšati točnost. Sprva so v prevozniku navedli, da želijo nasloviti težave, ki jih povzročajo zamude pri nadzoru zračnega prometa, stavke in vreme. Kasneje so priznali, da jih tepe tudi preslabo načrtovanje v luči določila, da morajo v novem sistemu piloti in drugo kabinsko osebje izkoristiti preostali dopust do konca letošnjega leta.

Ryanair naj bi imel težave z iskanjem kadrov

Nekatera poročila navajajo tudi, da ima Ryanair težave z iskanjem novih kadrov, potem ko so številni piloti presedlali h konkurentu Norwegian Air. Nekateri strokovnjaki pa so prepričani, da se Ryanair pripravlja na morebitni potop nemškega Air Berlina, ki bi bil lahko zaradi pomanjkanja sredstev prisiljen predčasno ustaviti svoj letalski promet. V tem primeru bi se sprostili termini letov, to pa bi lahko izkoristili le letalski prevozniki, ki bi imeli proste kapacitete.

A. V.