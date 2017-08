Leto po prenovi Kampa Špik: 13.500 nočitev in gostje iz celotne Evrope

Pokazalo se je, da je Zgornjesavska dolina takšen kamp potrebovala

5. avgust 2017

Gozd Martuljek - MMC RTV SLO, STA

Obnovljeni Kamp Špik je v letu dni obratovanja privabil goste iz več kot 30 različnih držav. Vodstvo je z obiskom zadovoljno, letošnji vrhunec sezone pa šele prihaja.

Julija je minilo leto dni, odkar je vrata po osmih letih od zaprtja ponovno odprl Kamp Špik v Gozdu Martuljku. V tem času se je že pokazalo, da je Zgornjesavska dolina takšen kamp potrebovala. Kamp je v prvem letu delovanja zabeležil več kot 13.500 nočitev, pred letošnjo poletno sezono pa se je zaključila druga faza njegove obnove.

Kot pojasnjuje vodja Kampa Špik Rado Urevc, so v celoti prenovili najstarejši objekt v kampu, kjer je bila manjša trgovina, v preteklosti pa je v njem delovala osnovna šola. Trgovina oziroma mini market Jezerci je zdaj še prostornejši in odprt tudi za zunanje stranke. Gostom kampa pa je v objektu na voljo tudi nov sanitarni blok.

V kampu, ki je tako kot glavnina nočitvenih kapacitet v Kranjski Gori v lasti novogoriškega Hita, deluje nova klubska hiša, v kateri je gostinski objekt Bivak bar, ki služi skupnemu druženju ob spremljanju prenosov športnih in drugih dogodkov na velikem ekranu. Poleti na terasi bara potekajo tudi tematska predavanja z video predstavitvami.

V letu dni so v kampu našteli 13.500 nočitev gostov, ki so prišli iz več kot 30 različnih držav, od Turčije do Finske ter Združenih držav Amerike. Po strukturi gostov prednjačijo Nemci, sledijo jim Slovenci, nato pa se zvrstijo Čehi, Nizozemci, Belgijci, Poljaki, Italijani in drugi.

Vrhunec sezone šele prihaja

Letos v kampu beležijo boljši obisk kot lani. Pred začetkom vrhunca letošnje turistične sezone je bilo v tako kampu dnevno okoli 200, v predsezonskem obdobju pa od 100 do 120 gostov. Kamp, ki ima 200 označenih parcelnih mest, lahko v špici gosti tudi do 600 gostov, kar se je že pokazalo lani sredi avgusta, ko so dosegli rekord 470 gostov.

Kot je povedal Urevc, so z obiskom zelo zadovoljni, med gosti pa prevladujejo aktivni dopustniki. "Zelo veliko nam pomeni kolesarska pot, veliko pa se jih odloči tudi za pohodništvo," je pojasnil Urevc in poudaril, da kamp leži pod eno najlepših kulis v Alpah, to je pod Špikovo skupino. Pravi magnet v teh vročih poletnih dneh pa so tudi bližnji Martuljški slapovi.

Pokazalo se je, da je dolina potrebovala takšen kamp, je prepričan Urevc. Direktor Turizma Kranjska Gora Blaž Veber pa dodaja, da je kamp na vrhunskem nivoju in je za kranjskogorsko destinacijo zelo pomemben. Bo pa najverjetneje trajalo še nekaj časa, da se kamp znova usidra v zavest ljudi, saj je bil skoraj deset let zaprt.

M. Z.