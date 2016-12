Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Mariboru so zadovoljni s turističnim obiskom, še posebej z zasedenostjo hotelov v zadnjih dneh. Gostje se bodo lahko zabavli tudi v bogatem prazničnem programu. Foto: Miloš Vujinović/BoBo VIDEO V Mariboru zadovoljni z o... Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Maribor zadovoljen s turističnim obiskom, največ Vzhodnoevropejcev in Balkancev

V Habakuku ni več mogoče dobiti proste mmize za silvestrovo

29. december 2016 ob 18:25

Maribor - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

V Mariboru so zadovoljni s turističnim obiskom, še posebej z zasedenostjo hotelov v zadnjih dneh. Večina gostov prihaja iz držav vzhodne Evrope in Balkana.

V hotelih največjega mariborskega nastanitvenega ponudnika v teh dneh praktično ni več mogoče dobiti proste sobe. "Največ je Ukrajincev, Rusov, potem so tudi Srbi, Hrvati, Črnogorci, slovenski gostje, Italijani, Madžari," je povedala Anita Ačko iz Term Maribor.

Tujim gostom so razprodali tudi silvestrovanja v svojih hotelih, tako tudi za največjega, v hotelu Habakuk, ni več mogoče dobiti proste mize. "Glede na mednarodno zasedbo naših gostov, letos pripravljamo posebno presenečenje Show cooking, se pravi priprava hrane pred gosti," je razkrila Ačkova.

Polna zasedenost hotelov se v Mariboru obeta še vse do druge polovice januarja.

Mariborski ponudniki nočitvenih zmogljivosti so sicer do konca septembra zabeležili 241.893 nočitev, v enakem obdobju leta 2015 pa 226.895, pri čemer je razmerje med domačimi in tujimi nočitvami s 86 odstotki izrazito v prid slednjim.

V celotni destinaciji so letos beležili 318.059 nočitev lani 300.490, pri čemer jih je dobra četrtina šla na račun domačih gostov. Skupaj je bilo po devetih mesecih v tej destinaciji 158.183 gostov, leto prej pa 141.409, od tega 78 odstotkov tujih.

Kam gredo Mariborčani?

Se je pa za pobeg na lepše odločilo tudi veliko Mariborčanov. Še vedno je največ zanimanja za oddih v toplicah in ob morju.

"Veliko potnikov potuje tudi v slovensko Istro, v samo slovensko Primorje. Dosti jih gre tudi v slovenske terme, zdravilišča," je povedala Diana Lah iz agencije Relax Turizem. Nataša Keza Kotnik iz agencije Sonček dodaja: "Se ta ponudba načeloma malce odmika bolj sodobnim variantam, recimo takšnim kjer bivaš v hotelu brez obvezne silvestrske večerje in se silvestruje po ulicah in trgih, gostinskih lokalih in podobno."

Na turističnih agencijah sicer opažajo še več zanimanja za zimska potovanj v toplejše čezmorske kraje ter porast prodaje različnih tedenskih aranžmajev v času šolskih počitnic ne glede na letni čas.

D. S., Matej Korošec, TV Slovenija