Mont Blanc: Župan uvedel globo za alpiniste brez primerne opreme

Župan francoske občine Saint-Gervais, pod katero sodi tudi Mont Blanc, je uvedel denarno kazen za alpiniste, ki se bodo v gore odpravili brez primerne opreme, kot so dereze ali vrvi. Ukrep je uvedel zaradi vse pogostejših nesreč, katerih vzrok je bila ravno pomanjkljiva oprema alpinistov.

Alpinisti, ki ne bodo imeli primerne opreme za vzpon na goro, bodo morali plačati sicer skromnih 38 evrov globe. Takšen ukrep je bil potreben, saj vznemirjenja željni obiskovalci po besedah župana Jean-Marc Peillexa niso želeli "poslušati opozoril".

Župan je zato izdal uredbo, ki določa seznam primerne opreme. Novo pravilo, ki bo prevedeno v angleščino in ruščino in javno razobešeno, od alpinistov zahteva, da med drugim uporabljajo čelado, vodoodporni gorski jopič, dereze in opremo, primerno za reševanje iz razpok. Poleg tega morajo imeti cepine, plezalni pas in vrvi.

Novo pravilo sicer velja predvsem za najlažjo in najbolj priljubljeno pot do vrha t. i. voie royale, ki je pod jurisdikcijo Peillexove občine.

Po besedah Peillexa je bilo na 4.809 metrov visokem Mont Blancu v povprečju izvedenih 80 do 100 reševalnih akcij. Letno na najvišji gori Evrope (zahodno od Rusije) življenje izgubi približno deset ljudi, samo letos avgusta pa so med vzponom umrli alpinisti iz Japonske, Češke, Francije in Južne Koreje.

Lokalne oblasti pa so ustavile madžarski par, ki je nameraval vrh osvojiti s svojima devetletnima dvojčkoma, navaja AFP.

