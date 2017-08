Na Kaninu presegli mejo tisoč prevozov

Na Kaninu kabinska žičnica v poletnem času obratuje vsak dan ob lepem vremenu med 8. in 17. uro. Foto: BoBo

Nov poletni rekord

14. avgust 2017 ob 19:57

Bovec - MMC RTV SLO, STA

Krožna kabinska žičnica na Kaninu je dosegla nov rekord. V enem dnevu je namreč prepeljala 1.008 potnikov in s tem presegla mejo tisoč prevozov.

Rekord je padel v nedeljo, dozdajšnji letošnji poletni dnevni rekord, ki so ga dosegli 27. julija, pa so krepko presegli. Takrat so z žičnico prepeljali 680 gostov.

Na Kanin so julija s krožno kabinsko žičnico prepeljali 8.700 obiskovalcev, skupno pa v poletni sezoni do začetka avgusta že več kot 11.000.

Na Kaninu kabinska žičnica v poletnem času obratuje vsak dan ob lepem vremenu med 8. in 17. uro. V družbi Sončni Kanin načrtujejo takšen vozni red vse do 15. septembra, a je takrat glede na obisk in vremenske razmere mogoče tudi podaljšanje dnevnega obratovanja.