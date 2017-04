Na Obali in Bledu med prazniki le malo prostih sob

V Zgornjem Posočju velikih pričakovanj nimajo

14. april 2017 ob 11:07,

zadnji poseg: 14. april 2017 ob 12:31

Koper/Bled - MMC RTV SLO/STA

Med velikonočnimi prazniki bodo imeli turistični delavci v Slovenskem primorju in na Bledu polne roke dela, saj so tamkajšnji hoteli zasedeni več kot 90-odstotno.

V Turističnem združenju Portorož so dejali, da je v piranski občini veliko hotelov že zdaj polno zasedenih, v povprečju okoli 90-odstotno. "Pričakujemo, da bo obisk vsaj tako dober kot lani, v nekaterih hotelih pa napovedujejo celo za petino več rezervacij," je dejala Lea Šuligoj. V koprskih nočitvenih zmogljivostih je za zdaj rezerviranih dobrih 70 odstotkov postelj.

V Portorožu polovica gostov domačinov

Poleg domačih pričakujejo največ gostov iz Avstrije, Italije in Nemčije. Šest hotelov v okviru LifeClass Portorož je že polno zasedenih, kar je dober obet pred glavno sezono, saj so bili lani med temi prazniki 90-odstotno zasedeni. Tudi sicer so na tem koncu s prvimi tremi meseci leta zelo zadovoljni, saj so imeli dobrih 172.000 hotelskih prenočitev, kar je devet odstotkov več kot lani. Skoraj polovico so jih ustvarili domači gostje, kar je v primerjavi z letom prej skoraj za petino več. Tudi v prvih desetih dneh aprila so rezultati odlični, saj se lahko pohvalijo s kar 40 odstotki več prenočitev kot lani.

Veliko si od tega konca tedna obetajo tudi v Izoli, kjer bodo namestitvene zmogljivosti zasedene celo 95-odstotno, ob tem pa je bil lepo zaseden že teden pred prazniki, saj je pri njih gostovalo več skupin jadralcev, ki se pripravljajo na velikonočno regato. Glede na rezervacije je med tujimi gosti tudi pri njih opaziti največ Avstrijcev, Italijanov in Nemcev.

Tudi koprske nastanitvene zmogljivosti bodo med prazniki dobro zasedene, v povprečju okoli 70-odstotno. Med gosti bo največ Slovencev, Italijanov in Nemcev.

Turistom ne bo dolgčas

Med velikonočnimi prazniki v Primorju pripravljajo tudi precej zanimivih dogodkov. V Izoli, kjer bodo predvidoma junija na Belvederju odprli nov štirizvezdični hotel, bo potekala že 30. jadralna regata Spring Cup, koprska Bonifika bo gostila mednarodni velikonočni rokometni turnir, v petek bo tudi orientacijski tek po mestnem jedru, od sobote do ponedeljka pa bo v Koštaboni že tradicionalna Fjera.

Na piransko-portoroškem koncu so med dogodki izpostavili 25. velikonočno regato, eno najpomembnejših v razredu optimist v tem delu Evrope in že nekaj let najštevilčnejšo regato v Sloveniji. Samo od nje si obetajo več kot 2.300 prenočitev. V parku portoroškega hotela Kempinski Palace pa bo vse praznične dni potekala velikonočna tržnica in delavnice za otroke.

Bled "zasedli" Italijani

Roke si manejo tudi hotelirji na Bledu in v Bohinju. Poleg tujih individualnih gostov, ki prihajajo za praznike, bodo na Bledu tudi udeleženci mednarodnega nogometnega turnirja in mladinskega svetovnega prvenstva v hokeju. Na Bledu so zadovoljni tudi s potekom rezervacij za prihajajočo poletno sezono. "Trenutna zasedenost hotelskih zmogljivosti je 95 odstotkov, pričakujemo pa še rezervacije v zadnjem trenutku, tako da za praznike pričakujemo 100-odstotno zasedenost hotelskih zmogljivosti," je dejal direktor Turizma Bled Jaka Ažman in dodal, da gostje prihajajo predvsem iz tujine. Daleč največ je Italijanov, sledijo Avstrijci, Madžari, Hrvati in Slovenci.

Struktura gostov se glede na lani ni bistveno spremenila, prav tako ne zasedenost v času praznikov, ki je podobna lanski. Blejski hoteli so sicer v prvih treh mesecih tega leta imeli 20-odstotni porast prenočitev glede na isto obdobju lani. Dvignila se je tudi povprečna cena na enoto. "Izjemno povpraševanje po Bledu je na vseh trgih," je poudaril Ažman, ki je zadovoljen tudi s potekom rezervacij za poletno sezono. Po lanski rekordni sezoni pričakuje nadaljnjo rast, saj je na Bledu veliko zasebnih namestitev visoke kakovosti, ki omogočajo sprejem dodatnih gostov, potem ko so hoteli že povsem polni.

Turisti na Bledu v povprečju ostanejo 2,2 dneva. Močno izstopajo Izraelci s povprečno dobo bivanja 3,6 dneva, sledijo jim Britanci s 3,1 dneva. "Gre za zelo perspektivna trga, ki nista popolnoma izkoriščena, in če pritegnemo več gostov iz teh dveh držav, bo to pozitivni premik pri dobi bivanja," je o nadaljnjih tržnih usmeritvah dejal Ažman in dodal, da še vedno stavijo tudi na nemški, avstrijski in druge tradicionalne trge.

V Bohinju upajo na dobro vreme

Tudi v Bohinju pred začetkom velikonočnih praznikov opažajo povečano število turistov. To pa naj bi se nadaljevalo tudi med prvomajskimi prazniki. Direktor Turizma Bohinj Klemen Langus računa na podoben obisk kot prejšnja leta, pomemben dejavnik pa bo znova vreme. "Po slabši zimski sezoni si zdaj obetamo uspešne pomladne mesece in dobro poletno sezono. Gostje že prihajajo in računamo na ponovitev lanskih rezultatov, ki so bili zelo dobri."

Zgornje Posočje čaka na poletje

V Zgornjem Posočju pa velikonočni in prvomajski prazniki niso pravi pokazatelj turistične sezone, ker je v regiji to nekakšno prehodno obdobje, je dejal direktor Lokalne turistične organizacije (LTO) Bovec Janko Humar. Trenutno so sicer njihove nočitvene kapacitete med prihajajočimi prazniki zasedene okrog 40-odstotno. "Ker je to za nas neko vmesno obdobje med zimo, ki na Kaninu še traja, in med poletjem oziroma pomladjo, ki šele prihaja, velikih pričakovanj nimamo. Marsikaj je odvisno od vremena, če bo vreme boljše, bomo imeli še kakšnih deset odstotkov več obiska, v nasprotnem primeru pa bo šla ta številka v negativno smer," je povedal Humar.

Kljub temu je velika večina kampov v Posočju že odprtih. To velja še posebej za tiste, ki privabljajo predvsem kajakaške navdušence, saj se je že začela sezona plovbe na Soči.

Na Kaninu še mogoča smuka

Smučišče Kanin trenutno kot še edino v Sloveniji deluje in tako bo vse do prvomajskih praznikov. Zaloga snega je zaradi majhnih količin padavin majhna, vendar se v družbi Sončni Kanin trudijo, da bi zagotovili kar najboljše pogoje za prvomajsko smuko.

Igralnice na Goriškem pričakujejo Italijane

Velika noč v Hitovih igralnicah tradicionalno velja za dobro obiskano obdobje. Poleg dnevnih obiskovalcev igralnic v Hitu pričakujejo tudi goste, ki bodo prišli s čarterskim letom iz južne Italije. Zmogljivosti bodo tako polno zasedene, obiskovalcem, med katerimi prevladujejo Italijani, pa pripravljajo številne aktivnosti in ne le obiska igralnic.

"Pričakujemo, da bodo vsi štirje Hitovi hoteli na Goriškem polno zasedeni; v tem trenutku last minute rezervacije usmerjamo v hotel Sabotin v Solkanu, kjer je še nekaj prostora," je povedala Lavra Peršolja iz kabineta predsednika uprave, in poudarila, da gre predvsem za italijanske goste, teh pričakujejo več kot 90 odstotkov.

Goste Hitovih hotelov na Goriškem bodo pričakale številne novosti, med katerimi v družbi izpostavljajo prenovljeno igralnica na prostem v igralniško-zabaviščnem centru Perla, 35 prenovljenih sob v hotelu Park, prenovljena restavracija Alba v igralniško-zabaviščnem centru Park ter tradicionalni slovenski zajtrk za goste hotela Park.

A. P. J.