Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči Dežela ledenikov in gejzirjev v zadnjih letih privablja vse več slovenskih turistov. Foto: Reuters Nekoč med Slovenci zelo priljubljene sredozemske države, kot so Turčija, Egipt in Tunizija se še niso opomogle. Foto: Reuters Največ Slovencev bo sicer tudi letos dopustovalo na Hrvaškem, razveseljivo pa je, da vedno raje odkrivamo tudi lepote lastne države. Foto: BoBo

Najbolj zaželena turistična dežela med Slovenci? Islandija.

Turistična dežela leta 2017

4. februar 2017 ob 13:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Več kot 7.500 slovenskih turističnih delavcev, piscev turističnih blogov in popotnikov, je izbralo najbolj zaželeno turistično deželo leta 2017 - to je Islandija.

Zmagovalca, izbirali so med 16 državami in kraji, so razglasili na osrednjem turističnem sejmu na naših tleh - Natour Alpe-Adria.

Dežela ledenikov in gejzirjev v zadnjih letih privablja vse več slovenskih turistov. "Samo s strani naše agencije prepeljemo letno več kot 1000 Slovencev v Islandijo," je povedal Matevž Hrovat iz Kompasa.

Res pa je, da otoček na skrajnem severu Evrope ni poceni. "Običajno se cene samo letalskih kart za Islandijo gibljejo med 600, 700 evrov," pojasni Hrovat.

Slabi časi za Turčijo, Egipt, Tunizijo

Medtem, ko se Islandija vse bolj uveljavlja na turističnem zemljevidu, pa si nekoč med Slovenci zelo priljubljene sredozemske države, kot so Turčija, Egipt in Tunizija še niso opomogle. Strah pred terorizmom je prevelik. A Tunizijci ostajajo optimisti. Pred revolucijo je njihovo državo letno obiskalo 7 milijonov in pol turistov. Do leta 2020 si jih želijo 9 milijonov.

"Na turističnih območjih je več kot tri tisoč policistov in varnostnikov. Veliko naredimo za varnost turistov v Tuniziji. Želimo si, da bi ljudje v Tuniziji preživeli prijetne počitnice. Turizem je naša najpomembnejša gospodarska panoga," je povedal Sofjan Tajeb s tunizijskega ministrstva za turizem.

Slovenci odkrivajo Slovenijo vse pogosteje

Največ Slovencev bo sicer tudi letos dopustovalo na Hrvaškem, razveseljivo pa je, da vedno raje odkrivamo tudi lepote lastne države.

"Statistike Svetovne turistične organizacije kažejo, da se je v lanskem letu kar 25% vseh turistov odločilo, da dopustujejo doma ali v neposredni bližini svojega doma. Še nadaljnih 20 % pa, da ne bodo šli izven svoje države. In to se seveda pozna tudi v Sloveniji. Slovenci odkrivajo Ljubljano in pa regijo vedno pogosteje," pravi Petra Stušek iz Zavoda za turizem Ljubljana.

VIDEO Najbolj zaželena destinacija je Islandija

D. S., Ines Kočar, TV Slovenija