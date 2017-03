Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Slovenija se je prvi dan turistične borze kot država z unikatnim modelom trajnostnega turizma zelena shema slovenskega turizma in kot nosilka naziva prve zelene države sveta predstavila tudi na strokovnem zelenem panelu "Slovenia Makes You Think Green". Foto: STO Nagrada The Golden City Gate 2017 dviguje prepoznavnost dobitnika, saj o njej poročajo mediji po vsem svetu, nagrajena dela pa predstavljajo tudi na sejmišču do konca borze ITB Berlin. Foto: STO Sorodne novice Potovalna industrija namerava v petih dneh skleniti za sedem miijard poslov Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nov dosežek za slovenski turizem - nagrajen promocijski video

Slovenija žanje uspehe v Berlinu

9. marec 2017 ob 18:51

Berlin - MMC RTV SLO

Slovenija je na turistični borzi ITB Berlin 2017 poleg ugledne nagrade National Geographica prejela še eno priznanje - nagrajen je promocijski video Slovenije.

Mednarodno tekmovanje The Golden City Gate 2017 za filmsko in multimedijsko promocijsko gradivo s turistično vsebino je Sloveniji v kategoriji države podelilo tri zvezdice za izstopajoči prispevek k promociji slovenskega turizma z 90-sekundnim promocijskim videom Slovenia. Make New Memories.

Video Slovenia. Make New Memories. je bil del globalne digitalne kampanje STO v letu 2016, katere cilj je bil med drugim dvig prepoznavnosti in ugleda Slovenije ter vpliva na izbor Slovenije za končno turistično destinacijo. Skozi resnična doživetja gostov, pričevalcev in ambasadorjev prikazuje Slovenijo kot deželo posebnih, butičnih doživetij. V zgodbo so vpletene tako ikone slovenskega turizma kot različne dejavnosti, vse skupaj pa je podkrepljeno s citati oseb, ki so že obiskale našo deželo, in kategorizacijo doživetij, ki je 5-zvezdnična. Zgodba se konča s povabilom: Make new memories. (Ustvarite si nove spomine.). Video je režiral Dražen Štader.

Mednarodna žirija za nagrade The Golden City Gate 2017 je ocenjevala jasnost sporočilnosti videa, njegovo primernost za ciljno skupino, kreativnost in inovativnost. Preverjali so, ali daje dovolj spodbude za obisk destinacije in vtisa, ki je v skladu s temo videa, za koliko časa se vtisne v spomin in kako se obnese v mediju, kot je splet.

STO je omenjeno laskavo nagrado prejel tudi lani za promocijski video Invitation to Slovenia. Oba promocijska videa si lahko pogledate spodaj.

D. S.