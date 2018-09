Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Malteški potni list ni najdražji v Evropi. Foto: Reuters Dodaj v

Nov statusni simbol za najpremožnejše: malteški potni list

Največ povpraševanja je iz Rusije

10. september 2018 ob 13:27

London - MMC RTV SLO

Ne plaže, ne vreme, ne zgodovinske znamenitosti, Malta je začela privabljati najbogatejše ljudi na svetu zaradi malenkosti. Vsi želijo dobiti v svoje roke malteški potni list.

Malteški potni list omogoča lastniku potovanje v 182 držav brez vizuma, je zapisano na spletnem portalu za potne liste Henley Passport Index. Še več: potni list lahko kupite, ne da bi živeli na Malti. In v času, ko vedno več bogatih ljudi zaradi varnosti išče drugo državljanstvo, imajo ti svoje lovke uprte proti Malti. Prav ta mala otoška država ne vsiljuje davkov na njihovo premoženje in nepremičnine. Prav tako pa novi državljani plačujejo zgolj 15-odsotni davek na denar, ki ga prinesejo v državo, je poročala spletna stran Bloomberg News.

"Če ste lastnik jahte in dveh letal, je naslednja stvar, ki jo potrebujete, malteški potni list," je dejal za Bloomberg direktor banke Henley & Partners Christian Kalin. "To je zadnji statusni simbol. Imam stranke, ki jih preprosto radi zbirajo," je še dodal. Malta je sicer ena izmed desetih držav na svetu, ki dovoli, da kupijo državljanstvo. Posameznik mora ob tem v zameno za potni list kupiti ali najeti nepremičnino na enem izmed treh otokov, vložiti denar in prispevati v sklad za razvoj države. Vendar kot že omenjeno, mu ni treba živeti v državi ali jo redno obiskovati.

A malteški potni list ni najdražji v Evropi. Za avstrijskega je treba odšteti okoli 28,8 milijona evrov, za ciprskega pa okoli 2,8 milijona evrov. Po ocenah specialista za državljanstva v podjetju La Vida Paula Williamsa je za malteški potni list treba odšteti med milijonom in 1,9 milijona evrov. Na ta račun pa je Malta od leta 2014, ko so vzpostavili to shemo, zaslužila okoli 829 milijonov evrov. Velika večina teh kupcev pa prihaja iz Rusije.

K. K.