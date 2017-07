Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 24 glasov Ocenite to novico! Za uporabo aplikacije Visit Maribor, ki temelji na tehnologiji bluetooth 4.0, uporabniki ne potrebujejo spletne povezave – aplikacijo samo prenesejo na svojo pametno mobilno napravo in sledijo vodniku, ki jih nato popelje po mestu. Foto: Zavod za turizem Maribor Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova turistična aplikacija za spoznavanje mestnega jedra Maribora

Novost za turiste in domačine

3. julij 2017 ob 17:24

Maribor - MMC RTV SLO

Turisti in domačini bodo lahko s pomočjo turistične aplikacije spoznavali štajersko prestolnico na malce drugačen način, in sicer s pomočjo mobilnega vodnika Visit Maribor.

Ta jih bo vodil po najpomembnejših zgodovinskih točkah Maribora.

V sklopu nedavnih naložbenih dejavnosti je Zavod za turizem Maribor - Pohorje v sodelovanju z zagonskim podjetjem Foreach Solutions izdelal prvo interaktivno turistično aplikacijo za obveščanje o mestnih znamenitostih, ki so v neposredni bližini lokacije, na kateri je uporabnik.

Nova mobilna aplikacija Visit Maribor bo turiste in domačine popeljala po najpomembnejših zgodovinskih točkah mesta ob Dravi – od najstarejše trte na svetu, trga, na katerem je zasvetila prva električna žarnica v tem delu Evrope, vse do mariborskega podzemlja z eno največjih in najstarejših vinskih kleti v Evropi.

Vsaka od vključenih znamenitosti vključuje tudi manj znana dejstva in fotografije iz preteklosti. Uporaba klasičnega turističnega zemljevida za raziskovanje starega mestnega jedra ni več potrebna, saj je zemljevid z vsemi pomembnimi točkami (in informacijo, kje je trenutno uporabnik) del aplikacije.

K. K.