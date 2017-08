Novi načrti za zaščito Dubrovnika: omejitev števila obiskovalcev in turističnih ladij

Omejili bodo tudi dnevne obiske mesta

13. avgust 2017 ob 17:27

Dubrovnik - MMC RTV SLO

Dubrovnik je predstavil nov dveletni načrt, kako zmanjšati število turistov v starem mestnem jedru, saj jih je strah prenasičenosti. Poleg posameznikov želijo omejiti tudi dostop turističnih križark.

Unesco, ki je že lani opozarjal, da je zaradi visoke obiskanosti ogrožena kulturna dediščina, je oblastem sicer predlagal, da v mestno jedro spustijo do osem tisoč ljudi dnevno, oni pa želijo to številko prepoloviti in dostop omogočiti zgolj štiri tisoč ljudem na dan. "Nočemo maksimuma, saj želimo število ljudi močno znižati," je za The Telegraph pojasnil župan Dubrovnika Mato Franković.

Poudarja, da se mora mesto za nekaj časa "resetirati", saj ga v zadnjem času turisti vedno bolj preplavljajo. Že januarja so tako napovedali, da bodo s kamerami začeli nadzorovati število ljudi, ki vstopijo skozi troje mestnih vrat, a Frankoviću se zdi, da morajo storiti še več.

"Nisem tukaj, da osrečujem ljudi, temveč zato, da izboljšam kakovost življenja v mestu," dodaja Franković. "Nekateri ponudniki križarjenj se sicer s tem ne bodo strinjali, a moj glavni cilj je, da turistom omogočim kakovostno izkušnjo, kar pa v trenutnih razmerah nikakor ni mogoče. V naslednjih dveh letih bomo izgubljali denar - morda celo tudi milijon evrov - a to se nam bo v prihodnosti povrnilo. Zaslužimo si naziva kakovostne in prestižne destinacije."

Težavne predvsem turistične ladje

Župan si z vsemi spremembami prizadeva, da se Dubrovnik ne bi spremenil v mesto, kot sta Benetke in Barcelona, kjer je ogromno število obiskovalcev sprožilo precej napetosti tako med turisti kot tudi med tamkajšnjimi prebivalci.

Omejiti želi število turističnih križark, ki prihajajo v pristanišče približno dva kilometra stran od starega mestnega jedra. Leta 2014 se je tam zasidralo 463 turističnih križark, leta 2015 je število naraslo na 475, leta 2016 pa že na 529 turističnih ladij, ki so v mesto pripeljale 799.916 potnikov. "To je nekaj, česar nismo načrtovali," je dejal in pojasnil, da bodo omejili predvsem turistične križarke, ki v mesto prihajajo ob četrtkih, petkih in sobotah. "Ne moremo imeti med osmo uro zjutraj in drugo popoldne šestih turističnih ladij, od dveh popoldne naprej pa nobene. Ne gre tako."

Z omejitvijo števila ladij, ki so lahko v mestu ob istem času, želijo izboljšati kakovost obiska. "Stoodstotno prepričan sem, da bodo njihovi potniki s tem zadovoljni. Dubrovnik se bo spremenil, to vam lahko obljubim že zdaj."

P. B.