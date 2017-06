Obilica češenj v Goriških Brdih v juniju vabi na praznik

Osrednji del praznovanja v drugem vikendu meseca

2. junij 2017 ob 14:04

Dobrovo - MMC RTV SLO/STA

Zrele češnje, ki so po besedah sadjarjev letos kakovostne in debele, vabijo na tradicionalni, že 51. Praznik češenj.

Tokrat bo dogajanje potekalo skoraj skozi ves mesec junij. Začenja se ta konec tedna z Dnevi odprtih kleti in kolesarskim Maratonom češenj, zaključuje pa 17. junija z Briško poroko.

Osrednji del praznovanja bo v drugem junijskem vikendu. Začenja se že na petkovo popoldne s slavnostno sejo občinskega sveta Občine Brda, saj praznujejo Brici v začetku junija tudi svoj občinski praznik, je na današnji novinarski konferenci povedala direktorica Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Brda Tina Novak Samec.

Obiskovalce Goriških Brd bodo ta vikend pričakali tržnica s češnjami, ponudba domačih enogastronomskih izdelkov, degustacije, razstava češenj, tradicionalna povorka, koncerti ter bogat otroški in zabavni program. Kot novost napovedujejo briško domačijo, v kateri želijo pokazati na bogato izročilo in nesnovno dediščino teh krajev, delo domačinov v kuhinji in kleti ter dogajanje v vaški gostilni.

Tudi letos so dogajanje razdelili na dve lokaciji, Dobrovo in Šmartno.

Dobrodelni nogomet, družinski pohod

Prvi praznični vikend bosta zaznamovala tudi dva športna dogodka - dobrodelno druženje ob češnjah in nogometni žogi, ki ga tokrat pripravljajo že šesto leto zapored, in pohod Od češnje do češnje, ki ga zaradi nezahtevnega terena namenjajo predvsem družinam.

Praznik češenj se zaključuje 17. junija s tradicionalno Briško poroko. Letos jo pripravljajo že šestič in bo v znamenju "zlate rebule". Med rekordno prijavo 65 parov iz celotne Slovenije se bosta po izboru komisije v Vili Vipolže in kasneje pri Svetem križu v Kojskem poročila 26-letna Amadeja Komprej iz Šoštanja in 28-letni Rok Berce iz Dornberka.

Češenj bo letos za vse dovolj, je povedal Matjaž Prinčič iz Sadjarskega društva Brda: "Letošnja letina kaže zelo dobro, k temu je pripomoglo tudi vreme v zadnjih dneh." Pridelovalci češenj v Brdih nimajo nikakršnih težav s škodljivci ali boleznimi, ker so le redke češnje posajene po dolinah pa jih ni prizadela niti letošnja pozeba.

A. K.