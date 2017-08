Od oktobra trikrat tedensko iz Ljubljane v Kijev

Leti trikrat tedensko

28. avgust 2017 ob 11:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Adria Airways bo konec oktobra vzpostavila redno linijo poletov do glavnega mesta Ukrajine, Kijeva, ki bo iz Ljubljane dosegljiv trikrat tedensko.

Kot so sporočili iz družbe, bodo neposredni leti ljubljansko letališče trikrat tedensko povezali s tamkajšnjim glavnim letališčem Boryspil International, ki leži slabih 20 km vzhodno od Kijeva.

"Prepričani smo, da z novo linijo naši potniki ne bodo dobili samo boljše povezave s Kijevom, ampak bomo s tem Ukrajino prek Ljubljane uspešno povezali tudi z drugimi evropskimi destinacijami," je poudaril Arno Schuster, direktor Adrie Airways in dodal: "Ukrajina, obmorska država v vzhodni Evropi, se odpira svetu in ponuja tudi vedno več priložnosti za gospodarsko sodelovanje. Verjamemo, da se bo z odprtjem nove linije, ki bo omogočilo preprostejše in hitrejše potovanje tja in nazaj v Slovenijo, lahko naše medsebojno gospodarsko sodelovanje še bolj okrepilo. Ukrajina, največja evropska država, pa velja tudi za eno najbogatejših in najstarejših evropskih kultur. Večja mesta v državi, s Kijevom na čelu, pa zaradi svoje bogate arhitekture, glasbe in umetnosti postajajo vse bolj zanimiva tudi za turiste."

Prvič bo Adria v glavno in največje ukrajinsko mesto letela v nedeljo, 29. oktobra. Potniki pa bodo sicer iz Slovenije v Kijev z nočnimi leti lahko potovali ob četrtkih, petkih in nedeljah, v obratno smer pa ob ponedeljkih, petkih in sobotah. Če bi sedli na prvi direktni let v nedeljo, 29. oktobra ob 22.35, bi v Kijev prispeli ob 1.40 po tamkajšnjem času, in se vračali v petek, 3. novembra ob 5.00 zjutraj, bi sodeč po podatkih na Adriini spletni strani za povratno vozovnico odšteli 228,77 evra.

Adria Airways z več kot 190 rednimi leti Ljubljano tedensko povezuje z 18 destinacijami.

A. P. J.