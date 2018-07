Okrepitev iz Slovenije - z vlakom v Zagreb navijat za "ognjene"

Ocenite to novico!

Veliko zanimanje slovenskih navijačev

14. julij 2018 ob 20:15

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, Televizija Slovenija

Za hrvaško nogometno reprezentanco bodo na nedeljski finalni tekmi svetovnega nogometnega prvenstva proti Franciji navijali tudi številni Slovenci. Hrvaški železniški prevoznik je napovedal, da bo okrepil število potniških vagonov na mednarodnih vlakih, ki bodo v nedeljo peljali med Ljubljano in Zagrebom.

V nedeljo bodo na velikanskem zaslonu na osrednjem zagrebškem Trgu bana Josipa Jelačića množično spremljali finalno tekmo Hrvaške in Francije, podobno, kot so to počeli ob prejšnjih šestih tekmah. Pričakujejo, da bodo hrvaški navijači dobili tudi okrepitve iz Slovenije.

Iz javnega podjetja Hrvaške železnice (HŽ) so danes sporočili, da bodo zagotovili dodatna vagona za vlak, ki bo v nedeljo ob 8.25 peljal iz Ljubljane proti Zagrebu, kot tudi za vlak, ki se bo iz Zagreba napotil proti Ljubljani ob 21.20. Namesto sedmih vagonov bodo peljali potnike z devetimi vagoni, kar pomeni dodatnih 120 mest, so pojasnili.

Za dodatne vagone so zaradi velikega zanimanja slovenskih navijačev hrvaške kolege prosile Slovenske železnice (SŽ), je na svoji spletni strani poročal Jutarnji list.

V HŽ-ju so tudi napovedali, da bodo za vse potniške linije na Hrvaškem v nedeljo prodajali vozovnice po 20 kun (2,70 evra). V ponedeljek, ko bodo v Zagrebu pripravili dobrodošlico hrvaškim nogometašem, bodo Hrvaške železnice ponudile 50-odstotni popust na vozovnice s katerega koli konca Hrvaške do hrvaške prestolnice.

Kakšno je ozračje v Zagrebu dan pred finalom, si lahko pogledate v spodnjem prispevku novinarke TV Slovenija Marte Razboršek.