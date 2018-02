Po treh dneh prva odpoved na redni liniji Maribor-Antwerpen

Prijav za polet ni bilo

15. februar 2018 ob 11:58

Maribor - MMC RTV SLO, STA

Belgijska letalska družba VLM Airlines je četrti dan od vzpostavitve redne letalske povezave med Antwerpnom, Münchnom in Mariborom prvič odpovedala polet. Zanj namreč ni bilo prijavljenih potnikov.

Družba VLM Airlines ima prek družbe SHS Aviation iste lastnike kot Aerodrom Maribor. Predstavnik za odnose z javnostjo Yves Panneels ni zaskrbljen, saj da je to v zelo zgodnji fazi na novo uvedene linije pričakovano. Podobno so že ravnali tudi januarja na svoji za zdaj sicer najbolj iskani liniji med Antwerpnom in letališčem London City.

Prav prva dva meseca v letu sta najslabša v letu glede na števila potnikov. Panneels je še povedal, da imajo rezervacije za petkov polet in da se že nabirajo tudi rezervacije za polete v naslednjih tednih in mesecih.

"V sredo smo imeli rekordno število rezervacij za naše polete, kar je verjetno tudi posledica velike oglaševalske kampanje, ki so jo začeli v Belgiji in še nekaterih državah. Prepričani smo, da bo število potnikov v naslednjih dneh in tednih lepo naraslo," je še dodal Panneels.

Razmišljajo o poletnih čarterjih na hrvaške otoke

VLM Airlines je z enim od svojih petih 50-sedežnih letal Fokker v ponedeljek začel leteti med Mariborom, Münchnom in Antwerpnom. Leteli naj bi vsak dan: iz Maribora ob 14.50, z vmesnim postankom v bavarski prestolnici pa zvečer pristanejo v Antwerpnu, sicer tretjem največjem belgijskem letališču, ki letno našteje okoli 300.000 potnikov.

Prvi mož družbe Carl Runge za zdaj konkretnih načrtov glede Maribora še ni razkril, je pa dejal, da jih zanimata predvsem povezavi štajerske prestolnice z Zürichom in Beogradom, pa tudi poletni čarterji na hrvaške otoke.

A. S.