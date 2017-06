Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Škriljski objekt leži približno 12 kilometrov od Kočevske Reke na grebenu nad dolino Kolpe. Foto: BoBo Tedanja jugoslovanska oblast ga je dala zgraditi za zagotavljanje komunikacijske podpore glavnemu osrednjemu objektu v Gotenici, kamor naj bi v navedenem primeru oz. v izrednih razmerah evakuirali republiško politično vodstvo. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Podzemni bunker na Škrilju po novem turistična znamenitost

Bunker leži med gozdovi območja Škrilj

1. junij 2017 ob 13:24

Kočevska Reka - MMC RTV SLO/STA

Na Škrilju pri Kočevski Reki so za turistične oglede odprli podzemni vojaški objekt K-35, ki je bil v času Jugoslavije v primeru napada Sovjetske zveze namenjen podpori delovanja na zaprto območje preseljenega republiškega vodstva.

Iz kočevskega zavoda za turizem in kulturo so sporočili, da gre za dolgo in eno najbolj varovanih slovenskih skrivnosti ter hkrati atraktiven podzemni objekt in prvi tovrstni projekt na Slovenskem. Bunker leži med gozdovi varovanega območja Škrilj, ki je bilo v času nekdanje Jugoslavije del velikega zaprtega vojaškega območja, kamor navadni državljani niso smeli.

Med t. i. hladno vojno so tam 80 metrov pod površjem zgradili pol kilometra hodnikov in šest podzemnih sob. Bunker ima svoje vodno zajetje in dva električna generatorja. V njem je bilo mogoče brez zunanje pomoči in tudi v primeru jedrskega napada prebivati sto dni. Vse, kar je v njem, je ostalo v izvirni obliki, sistem pa je še vedno sposoben delovanja.

Dodali so, da so za turistične namene in lažje razumevanje obiskovalcev dodali nekaj predstavitvenih in zgodovinskih podatkov, za vodene oglede pa se je treba prej napovedati. Ti bodo mogoči le za skupine od 15 do 25 ljudi.

Ministrstvo za obrambo je sicer ključe omenjenega objekta kočevski občini predalo januarja. Kočevski župan Vladimir Prebilič je takrat za STA povedal, da bo občina za zagon projekta predstavitve in muzealske nadgradnje tega izredno dobro ohranjenega objekta namenila približno 100.000 evrov.

Hkrati s predstavitvijo območja in njegove zgodovine ga nameravajo predstaviti v obdobju njegove gradnje v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Predstavili bodo tudi njegov pomen, vzpostavitev zaprtega območja Kočevske Reke in še pomen tega območja za slovensko državno osamosvajanje, je še dejal Prebilič.

