Poletna turistična sezona v slovenski Istri uspela

Turiste vse bolj zanimajo doživetja, med temi pa je vsekakor na prvem mestu gastronomija. Aktualni so tudi krajši izleti po obali in zaledju. Številne turiste in enodnevne obiskovalce pa pritegnejo številne poletne prireditve. Foto: MMC RTV SLO

Boljše kot lani

3. september 2018 ob 18:23

Portorož,Izola,Koper - MMC RTV SLO, STA

Turistični delavci v slovenski Istri se poslavljajo od, kot ugotavljajo, zelo uspešne poletne sezone. V Portorožu so presegli lanske številke, prihodki hotelirjev so višji od lanskih. Tudi v Izoli je število gostov še naraslo glede na lansko poletje, podobno zadovoljni pa so prav tako v Kopru.

V Turističnem združenju Portorož tako ugotavljajo, da so na destinacijah Portorož in Piran po številu hotelskih prenočitev v juliju za eno odstotno točko presegli lanske številke, ki so bile izjemne. V avgustu pa opažajo za dve odstotni točki več hotelskih prenočitev kot v enakem obdobju lani.

Skladno z izjavami hotelirjev ocenjujejo še, da bodo njihovi letošnji prihodki višji od lanskih, saj številni dosegajo višjo povprečno ceno kot lani v enakem obdobju.

Kot še opažajo v turističnem združenju, se v Portorožu spreminja tudi segment gostov: "Vse več je takšnih, ki so pripravljeni poleg namestitve doživeti še kaj posebnega in edinstvenega." Skladno s tem jim na destinaciji ponujajo vse več edinstvenih doživetij, pri čemer se ne omejujejo le na obmorski pas, ampak vključujejo tudi zaledje.

V Portorožu tudi v septembru pričakujejo dober obisk, čeprav so pri tem, kot opozarjajo, odvisni tudi od vremena, ki je letos nekoliko muhasto. Napovedi tamkajšnjih hotelirjev glede obiska so sicer pozitivne, saj predvidevajo, da bo letošnja sezona celo malenkost boljša od lanske, ki je že bila rekordna.

Polna zasedenost tudi v Izoli

Tudi julijski podatki v izolski občini pričajo o polni zasedenosti. Tako so v tamkajšnjem turističnem združenju zaznali za odstotek več prenočitev v hotelskih namestitvah, porast v gostiščih in hostlih je bil devetodstoten, v kampih pa šestodstoten. Pri tem so v juliju opazili porast čeških, madžarskih in belgijskih gostov. Razmerje domači : tuji je na isti ravni kot v prvih šestih mesecih. Povprečna doba bivanja v juliju je bila 3,4 dne. Najdlje so se zadržali slovenski, nemški in češki gostje, in sicer v povprečju po pet dni.

Za avgust v Turističnem združenju Izola statističnih podatkov še nimajo, po besedah hotelirjev pa bo tudi ta mesec dobro zaseden. "Ekstremno povečanih indeksov sicer ne pričakujemo, saj julij in avgust predstavljata glavno poletno turistično sezono, kar pomeni, da so kapacitete vsa leta polno zasedene," so dodali. Tudi po prvih pogovorih z gostinci so ti s poletno sezono zadovoljni.

Na splošno so sicer v Izoli v prvih sedmih mesecih leta v vseh nastanitvenih enotah zaznali 162.833 opravljenih prenočitev, glede na prvo polovico leta 2017 pa so imeli 29-odstotni porast prenočitev. Največ, dobrih 108.000 prenočitev, so v prvem letošnjem polletju zaznali v hotelih. V prvi polovici leta 2018 so kot običajno v Izoli prevladovali domači gostje. Teh je bilo 59 odstotkov, sledijo avstrijski (13 odstotkov), nemški (sedem odstotkov) in italijanski (pet odstotkov).

Napovedi za september so prav tako dobre. Kot so še pojasnili v izolskem združenju, so hotelske kapacitete v večini že prodane oz. rezervirane.

Tudi v Kopru opažajo boljšo poletno sezono od lanske. Tako so na mestni občini zaznali 20 odstotkov več prihodov in okoli deset odstotkov več prenočitev v primerjavi z lanskim poletjem. Kot so pojasnili, je to tudi posledica večjega števila nastanitvenih obratov.

V primerjavi z lanskim poletjem v Kopru opažajo porast nemških, belgijskih, poljskih in švedskih gostov, več pa je tudi domačih gostov. Pričakovanja so v septembru tudi obetavna, saj tako v Kopru kot na območju slovenske Istre gostijo številne večje prireditve, ki bodo zagotovo vplivale tudi na prenočitve.