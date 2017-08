Poletni rekord kaninske žičnice

Več kot 20.000 prepeljanih potnikov

22. avgust 2017 ob 20:22

Bovec - MMC RTV SLO, STA

Kaninska žičnica s številom prepeljanih potnikov dokazuje, da je nepogrešljiv del bovškega turizma. Takšnega prometa v poletni sezoni še ni bilo.

Kot so danes sporočili z bovške občine, je od začetka poletne sezone do danes krožna kabinska žičnica na Kanin prepeljala že 20.000 obiskovalcev. To je za družbo Sončni Kanin zgodovinski uspeh, saj te magične meje v času poletnega obratovanja žičnice še ni presegla. Toliko ljudi se na 2202 metra nadmorske višine ni povzpelo niti v zadnji zimski sezoni.

Da bi lahko kaninska žičnica do konca avgusta ob lepem vremenu presegla število prepeljanih potnikov med zimsko sezono in presegla dozdajšnji največji obisk Kanina v poletnem času, je sicer že pretekli teden napovedal v. d. direktorja Sončnega Kanina Marijan Skornišek.

Do takrat je kabinska žičnica v poletnem času na Kanin prepeljala več kot 17.500 obiskovalcev. Po njegovih ocenah je realno pričakovati, da se bo do konca poletne sezone na Kanin prepeljalo od 25.000 do 28.000 potnikov.

Pred kratkim je sicer padel tudi dnevni rekord prepeljanih potnikov v času od vnovičnega zagona. V nedeljo, 13. avgusta, je kaninska krožna kabinska žičnica v enem dnevu namreč prepeljala 1.008 potnikov in s tem presegla mejo tisoč prevozov.

M. Z.