Potnike bo ob vstopu v državo sprejela umetna inteligenca

Povečanje varnosti in pretočnosti na letališčih

2. november 2018 ob 10:37

London - MMC RTV SLO

Potniki na nekaterih evropskih letališčih se bodo na mejnonadzornih točkah kmalu srečevali z novim varnostnim programom, ki ga bo poganjala umetna inteligenca. Program bo potnikom postavljal vprašanja in ob tem razčlenil njihovo obrazno mimiko.

Program iBorderCtrl, namenjen povečanju varnosti in pretočnosti na letaliških kontrolnih točkah, bodo ta mesec preizkusili na letališčih v Latviji, Grčiji in na Madžarskem, umetna inteligenca pa bo sprejemala potnike, ki bodo pripotovali iz držav, ki niso članice EU-ja.

Potniki bodo morali virtualnemu avatarju odgovoriti na vrsto vprašanj v povezavi s potovanjem, umetna inteligenca pa bo ob tem analizirala njihov obraz, da bi presodila, ali govorijo resnico. Avatar bo postal bolj skeptičen in spremenil svoj ton glasu, če bo sistem posumil, da oseba laže. Če bo sum program ocenil za upravičenega, bo potnika poslal na dodatno preverjanje k svojim človeškim sodelavcem, tiste, za katere bo presodil, da ne predstavljajo kakršne koli grožnje, pa bo spustil naprej.

"Program bo potnika prosil, naj potrdi svoje ime, starost in datum rojstva, povprašal pa ga bo tudi o namenu potovanja in o tem, kdo potovanje financira," je povedal KeeleyCrockett z manchestrske metropolitanske univerze, ki sodeluje pri projektu. Tehnologija je bila do zdaj preizkušena na manjšem številu ljudi in strokovnjaki, ki stojijo za skoraj 5-milijonskim projektom, upajo na 85-odstotno uspešnost.

Pretekli algoritmi za prepoznavanje obrazne mimike so glede na študijo ameriške univerze MIT slabše rezultate dosegali pri obravnavi žensk in ljudi, ki imajo temnejšo polt. "Ne verjamem, da je mogoče ustvariti 100-odstotno natančen sistem," je povedal Crockett in dodal, da se bo natančnost sicer povečevala s številom analiziranih potnikov. Sistem bodo nadzorovali ljudje, ki jim bo na voljo analiza vsakega potnika. V začetni fazi se bodo z virtualnim spraševalcem srečali le tisti potniki, ki se bodo s tem predhodno strinjali.

